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कौशल विकास मिशन में प्रशिक्षण प्रदाताओं का प्रदर्शन, 10 मांगों पर हुआ मंथन, दिवाली तक मिला भुगतान का आश्वासन

प्रशिक्षण प्रदाताओं ने किया प्रदर्शन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ : उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के प्रशिक्षण प्रदाताओं (टीपी पार्टनर्स) ने गुरुवार को प्रदर्शन किया. टीपी पार्टनर्स ने लंबित भुगतान, प्रशासनिक उदासीनता और तकनीकी समस्याओं के विरोध में 8 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी कार्य बहिष्कार का निर्णय लिया था. इससे पहले 5 अक्टूबर को प्रशिक्षण प्रदाताओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था. इसके बाद प्रमुख सचिव के निर्देश पर 8 अक्टूबर को समस्याओं के समाधान के लिए मिशन अधिकारियों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के बीच वार्ता निर्धारित की गई.

कौशल विकास मिशन के निदेशक पुलकित खरे के साथ टीपी पार्टनर्स संगठन के प्रतिनिधियों की वार्ता हुई. संगठन के लवली कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशिक्षण प्रदाता पिछले कई दिनों से धरना-प्रदर्शन कर रहे थे. उनकी ओर से 10 सूत्रीय मांगें रखी गई थीं. मिशन निदेशक के साथ हुई बातचीत में इन मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई.

मांगों पर हुई चर्चा. (Video Credit; ETV Bharat) लवली कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि मिशन निदेशक ने आश्वासन दिया है कि प्रशिक्षण प्रदाताओं के लंबित भुगतान दिवाली तक किए जाएंगे. इसके साथ ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस से जुड़ी समस्याओं को भी दूर करने का आश्वासन दिया गया है. उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण केंद्रों से जुड़ी अन्य छोटी-बड़ी समस्याओं के समाधान का भी भरोसा अधिकारियों की ओर से दिया गया है. प्रशिक्षण प्रदाताओं ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर समयबद्ध लिखित आश्वासन नहीं मिलता, तब तक केंद्रों और संबंधित कार्यों को बंद रखने का निर्णय प्रभावी रहेगा. साथ ही मिशन की आगामी योजनाओं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और लॉन्चिंग में भी प्रशिक्षण प्रदाताओं की ओर से किसी प्रकार का सहयोग नहीं किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन मिशन के एमडी से बातचीत के बाद टीपी पार्टनर्स संतुष्ट दिखे और दिवाली तक इंतजार करने की बात कही है. प्रशिक्षण प्रदाताओं की प्रमुख मांगों में वर्षों से लंबित सभी सत्यापित और एडवांस SSDF बैचों का तत्काल भुगतान, 600 घंटे या उससे कम अवधि के बैचों में 25 प्रतिशत एडवांस भुगतान की व्यवस्था लागू करना और निर्धारित उपस्थिति के बाद बिल जमा होने के सात कार्य दिवस के भीतर भुगतान करना शामिल है. इसके अलावा डिबार किए गए प्रशिक्षण प्रदाताओं को बहाल करने की मांग भी की गई है. टीपी पार्टनर्स ने अटेंडेंस व्यवस्था में लचीलापन देने की मांग करते हुए बैच के निर्धारित घंटों में पंचिंग की सुविधा, फेस और रेटिना अटेंडेंस की अनुमति देने की मांग की है. बैच एक्सटेंशन की व्यवस्था को भी लचीला बनाने की मांग की गई है. प्रशिक्षण प्रदाताओं का कहना है कि MSDE की SOP के आधार पर न्यूनतम 50 प्रतिशत उपस्थिति वाले 10 प्रशिक्षणार्थियों पर भी बैच को 40 प्रतिशत तक एक्सटेंशन दिया जाना चाहिए. इसके अलावा स्टार्टअप द्वारा जमा 10 लाख रुपये की डीडी में संबंधित कार्यरत जनपदों के अनुसार प्रति जनपद 2 लाख रुपये की राशि समायोजित कर शेष राशि तत्काल वापस करने और अतिरिक्त चार जनपदों को अनिवार्य रूप से जोड़ने की शर्त समाप्त करने की मांग की गई है. प्रशिक्षण प्रदाताओं ने मिशन की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग की है.