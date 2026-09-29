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प्रयागराज: 11,500 सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर होने के कगार पर, D.EL.ED छात्रों का प्रदर्शन

सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर होने वाले छात्रों का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के तहत विज्ञापित 11,500 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर होने की आशंका को लेकर, D.EL.ED छात्रों का गुस्सा सातवे आसमान पर है. सत्र 2023-2025 के समय पर पूरा न होने के कारण छात्र परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं.

अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही, झूठे आश्वासनों और पुलिसिया ज्यादतियों के चलते उनका भविष्य अधर में लटक गया है. छात्रों की मांग है कि PNP सचिव तुरंत शिक्षा सेवा चयन आयोग को लिखित संस्तुति पत्र भेजें और उनके लिए भर्ती पोर्टल 5 दिनों के लिए खोला जाए. D EL ED 2023 बैच के छात्रों का धरना प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat) D.EL.ED 2023 बैच का दो वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2025 में ही पूरा होना था. लेकिन, सत्र में लगातार देरी के कारण यह प्रक्रिया लंबी खिंचती चली गई. अभ्यर्थियों का कहना है कि 31 जुलाई को जारी परिणाम में मूल्यांकन की भारी विसंगतियों के चलते विभिन्न सेमेस्टरों में करीब 1.5 लाख छात्रों को 1-1 या 2-2 नंबर से बैक लगा दी गई, जबकि इनमें से कई छात्र UPTET और CTET जैसी प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं. लगातार प्रदर्शन के बाद PNP ने स्पेशल बैक परीक्षा कराने और शिक्षक भर्ती में शामिल कराने का आश्वासन दिया था. इसके बाद स्पेशल बैक का शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन इसी बीच सहायक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति आ गई. बैक अभ्यर्थियों के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं, इसलिए वे आवेदन से पूरी तरह वंचित हैं.