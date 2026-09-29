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प्रयागराज: 11,500 सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर होने के कगार पर, D.EL.ED छात्रों का प्रदर्शन

सत्र 2023-2025 के समय पर पूरा न होने के कारण छात्रों का परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन.

सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर होने वाले छात्रों का प्रदर्शन
सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर होने वाले छात्रों का प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 5:57 PM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग के तहत विज्ञापित 11,500 पदों पर सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर होने की आशंका को लेकर, D.EL.ED छात्रों का गुस्सा सातवे आसमान पर है. सत्र 2023-2025 के समय पर पूरा न होने के कारण छात्र परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं.

अभ्यर्थियों का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही, झूठे आश्वासनों और पुलिसिया ज्यादतियों के चलते उनका भविष्य अधर में लटक गया है. छात्रों की मांग है कि PNP सचिव तुरंत शिक्षा सेवा चयन आयोग को लिखित संस्तुति पत्र भेजें और उनके लिए भर्ती पोर्टल 5 दिनों के लिए खोला जाए.

D EL ED 2023 बैच के छात्रों का धरना प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)

D.EL.ED 2023 बैच का दो वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष 2025 में ही पूरा होना था. लेकिन, सत्र में लगातार देरी के कारण यह प्रक्रिया लंबी खिंचती चली गई. अभ्यर्थियों का कहना है कि 31 जुलाई को जारी परिणाम में मूल्यांकन की भारी विसंगतियों के चलते विभिन्न सेमेस्टरों में करीब 1.5 लाख छात्रों को 1-1 या 2-2 नंबर से बैक लगा दी गई, जबकि इनमें से कई छात्र UPTET और CTET जैसी प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं.

लगातार प्रदर्शन के बाद PNP ने स्पेशल बैक परीक्षा कराने और शिक्षक भर्ती में शामिल कराने का आश्वासन दिया था. इसके बाद स्पेशल बैक का शेड्यूल जारी किया गया, लेकिन इसी बीच सहायक शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति आ गई. बैक अभ्यर्थियों के परिणाम अभी घोषित नहीं हुए हैं, इसलिए वे आवेदन से पूरी तरह वंचित हैं.

अभ्यर्थियों का आरोप है कि 18 और 28 सितंबर को सचिव द्वारा चयन आयोग को लिखित पत्र भेजने का वादा किया गया था, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी कोई अधिकृत आदेश जारी नहीं हुआ.

प्रदर्शन स्थल पर मौजूद विभिन्न जनपदों से आए अभ्यर्थियों ने अपनी आपबीती साझा करते हुए PNP प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रयागराज के विवेक का कहना है कि "हम लोग 7 अगस्त से निरंतर धरन पर हैं. हमारा 2023 बैच 2025 में पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन सत्र पिछड़ गया. हमें बार-बार भरोसा दिया गया कि स्पेशल बैक कराकर 11,500 शिक्षक भर्ती में हर हाल में शामिल किया जाएगा. लेकिन एसा नही किया गया.

महिला अभ्यर्थी अंबिका के अनुसार, हम यहां शांतिपूर्ण धरने पर बैठे हैं. हमसे बार-बार कहा गया कि यह धरने की जगह नहीं है, लेकिन 28 तारीख का आश्वासन मिलने के कारण हम सुबह से रात तक सचिव जी के बाहर आने का इंतजार करते रहे. रात होते ही भारी संख्या में पुलिस बल बुला लिया गया. लाइटें और कैमरे बंद कर दिए गए और हमारे साथ बदसलूकी की गई.

छात्राओं तक को नहीं बख्शा गया और हमें स्टेशन व चौराहों तक दौड़ाया गया. हमारी बस यही मांग है कि 2023 बैच की बैक परीक्षाएं समय पर कराकर परिणाम जल्द घोषित किए जाएं, ताकि हम भी 11,500 शिक्षक भर्ती में बैठ सकें.

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