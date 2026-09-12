ETV Bharat / state

खाजूवाला के स्कूल भवन को लेकर आंदोलन समाप्त, MLA के आश्वासन पर टंकी से उतरे युवक, जानिए मांगें..

बीकानेर: जिले के खाजूवाला क्षेत्र के 1KJD गांव में स्कूल भवन और विद्यालय की विभिन्न समस्याओं को लेकर आंदोलन छह दिन बाद आखिर शनिवार को समाप्त हो गया. लगातार धरने और प्रदर्शन के बाद आंदोलन ने उस समय गंभीर रूप ले लिया था, जब तीन दिन पहले पांच युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए. युवक स्कूल की समस्याओं और नए भवन के निर्माण की मांग को लेकर टंकी पर चढ़े थे. जानकारी के बाद प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों से बातचीत शुरू की. शनिवार को खाजूवाला विधायक विश्वनाथ के आश्वासन पर टंकी से उतरकर युवकों ने धरना समाप्त किया. साथ ही छह दिन से जारी विरोध प्रदर्शन भी खत्म हो गया.

छह दिन से स्कूल के आगे चल धरना:जिला शिक्षा अधिकारी रामगोपाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि विद्यालय में नए कमरों के निर्माण के लिए विधायक कोटे और जिला परिषद से बजट स्वीकृत हो चुका है. बजट मंजूर होने के बाद निर्माण शुरू करने की निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है. इसमें व्यवहारिक रूप से कुछ समय लगता है. 1KJD गांव के राजकीय विद्यालय में भवन और अन्य समस्याओं को लेकर ग्रामीणों में लंबे समय से नाराजगी थी. अपनी मांगों को लेकर ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने स्कूल की तालाबंदी कर विद्यालय के सामने छह दिन पहले धरना शुरू किया था. ग्रामीणों की प्रमुख मांग विद्यालय में आवश्यक कमरों और बेहतर भवन की थी. उनका कहना था कि विद्यार्थियों को पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है. स्कूल भवन से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान की मांग की.

पढ़ें:खाजूवाला में स्कूल भवन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने का चौथा दिन, टंकी पर चढ़े युवक