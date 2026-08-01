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मकराना में मासूम के साथ दुष्कर्म के खिलाफ उमड़ा सर्वसमाज : धरना व प्रदर्शन शुरू, विधायक गैसावत व महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष भी पहुंचे

इस बीच विधायक जाकिर हुसैन गैसावत ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सर्व समाज के साथ मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी तक स्कूल के बाहर धरने पर बैठ गए. इस बीच पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी. चार लोगों को हिरासत में लिया गया है.

कुचामनसिटी: डीडवाना-कुचामन जिले के मकराना क्षेत्र की एक निजी विद्यालय की छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में शनिवार को सर्व समाज के तत्वावधान में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्कूल के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया. महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सारिका चौधरी मकराना पहुंचीं और घटना के बारे में कार्यकर्ताओं एवं अधिकारियों से जानकारी ली. उन्होंने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने एवं पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की.

सर्व समाज के प्रतिनिधि सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी न होने तक विद्यालय के द्वार पर धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा. विधायक गैसावत ने कहा कि यह घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली है. प्रशासन ने तीन दिन में आरोपियों को पकड़ने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई. उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि अन्याय नहीं होने दिया जाएगा. प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन ने जिले के कई थानों का पुलिस बल, RAC और पुलिस लाइन के जवान मौके पर तैनात किए हैं. परबतसर एडिशनल एसपी भूपेंद्र शर्मा और मकराना सीओ विक्की नागपाल भी मौजूद हैं.

यह था मामला : गत 28 जुलाई को मकराना के एक निजी स्कूल में तीन साल की बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आया था. परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया. एडिशनल एसपी भूपेंद्र शर्मा के अनुसार बच्ची ने अपनी मां को बताया कि स्कूल में एक व्यक्ति उसे बाथरूम में ले गया और उसके साथ गलत हरकत की. दर्द की शिकायत पर परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, यहां डॉक्टर ने यौन दुराचार की आशंका जताई. इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कराया गया. चार लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन बच्ची उन्हें पहचान नहीं पाई. बच्ची का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है. पुलिस अन्य संदिग्धों की तलाश कर रही है.