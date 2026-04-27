ETV Bharat / state

RGHS भुगतान में देरी पर दवा कारोबारियों का विरोध, कहा- 10 महीने से नहीं हुआ भुगतान

दवा कारोबारियों का विरोध ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान सरकार की RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) योजना के तहत भुगतान में लगातार हो रही देरी से नाराज दवा कारोबारियों ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदेशभर से आए करीब 1500 से 2000 दवा व्यवसायियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया. दवा कारोबारी रवि गुप्ता का कहना है कि पिछले 10 महीनों से RGHS योजना के तहत किए गए दवाओं के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है. कई छोटे और मध्यम स्तर के मेडिकल स्टोर संचालक नकदी संकट से जूझ रहे हैं. वहीं, सप्लायर्स को भुगतान करने में भी परेशानी हो रही है. दवा विक्रेताओं का कहना है कि कई विक्रेताओं के लाखों रुपये बकाया हैं, लेकिन उन्हें आंशिक भुगतान ही किया गया है. उदाहरण के तौर पर, 2 लाख रुपये के बकाया पर केवल 10 हजार रुपये दिए गए. लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण अधिकृत केमिस्ट लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से ठोस समाधान नहीं मिल रहा है. दवा कारोबारी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)