RGHS भुगतान में देरी पर दवा कारोबारियों का विरोध, कहा- 10 महीने से नहीं हुआ भुगतान
दवा कारोबारियों का विरोध. बोले- 10 महीनों से RGHS योजना के तहत किए गए दवाओं के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है.
Published : April 27, 2026 at 4:20 PM IST
जयपुर: राजस्थान सरकार की RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) योजना के तहत भुगतान में लगातार हो रही देरी से नाराज दवा कारोबारियों ने सोमवार को स्वास्थ्य भवन के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदेशभर से आए करीब 1500 से 2000 दवा व्यवसायियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज कराया. दवा कारोबारी रवि गुप्ता का कहना है कि पिछले 10 महीनों से RGHS योजना के तहत किए गए दवाओं के बिलों का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ा है.
कई छोटे और मध्यम स्तर के मेडिकल स्टोर संचालक नकदी संकट से जूझ रहे हैं. वहीं, सप्लायर्स को भुगतान करने में भी परेशानी हो रही है. दवा विक्रेताओं का कहना है कि कई विक्रेताओं के लाखों रुपये बकाया हैं, लेकिन उन्हें आंशिक भुगतान ही किया गया है. उदाहरण के तौर पर, 2 लाख रुपये के बकाया पर केवल 10 हजार रुपये दिए गए. लंबे समय से भुगतान लंबित रहने के कारण अधिकृत केमिस्ट लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से ठोस समाधान नहीं मिल रहा है.
वार्ता में आश्वासन दिया : करीब एक घंटे के प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया. जिसके बाद सम्बंधित अधिकारियो ने जल्द भुगतान का आश्वासन दवा कारोबारियों को दिया. दवा कारोबारियों ने यह भी आरोप लगाया कि थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर (TPA) द्वारा बड़ी संख्या में बिलों को गलत तरीके से रिजेक्ट किया जा रहा है. इसके अलावा कई मामलों में शॉर्ट पेमेंट यानी पूरी राशि के बजाय कम भुगतान किया जा रहा है, जिससे असंतोष और बढ़ गया है.
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दवा विक्रेताओं की प्रमुख मांगें :
- समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
- निर्णय प्रक्रिया में केमिस्ट प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए.
- TPA द्वारा की जा रही मनमानी कटौती/रिजेक्शन पर रोक लगे.
- पूरी व्यवस्था पारदर्शी और व्यवस्थित बनाई जाए.
- लंबित बकाया का एकमुश्त भुगतान तुरंत जारी किया जाए.
आंदोलन की चेतावनी : दवा कारोबारियों ने बताया कि वर्ष 2022 से 2024 के बीच के पुराने बकाया भुगतान भी अब तक लंबित हैं. उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द सभी लंबित भुगतान जारी करने और TPA की कार्यप्रणाली की जांच कराने की मांग की है. प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वे आगे और उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.