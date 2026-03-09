ETV Bharat / state

डीएसपीएमयू में नॉन टीचिंग स्टाफ का आंदोलन तेज, तालाबंदी से ठप हुई पढ़ाई, विद्यार्थी विहीन हुआ विश्वविद्यालय

इस दौरान कर्मचारियों ने कक्षाओं के बाहर नारेबाजी भी की और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जताया. आंदोलन का असर यह रहा कि सोमवार को विश्वविद्यालय में एक भी नियमित कक्षा संचालित नहीं हो सकी. कई विभागों में ताले लटके नजर आए और पूरे परिसर में सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां ठप रहीं.

सोमवार सुबह से ही नॉन टीचिंग कर्मचारी विश्वविद्यालय परिसर में सक्रिय दिखे. आंदोलनरत कर्मचारियों ने विभिन्न विभागों और कक्षाओं का दौरा किया और विद्यार्थियों से अपील की है कि वे भी इस आंदोलन में उनका समर्थन करें. कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांग लंबे समय से लंबित हैं और प्रशासन की उदासीनता के कारण उन्हें मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है.

रांची: राजधानी स्थित डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) में नॉन टीचिंग स्टाफ का आंदोलन सोमवार को और तेज हो गया. कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन लगातार 17वें दिन भी जारी रहा. एसीपी और एमएसीपी के लाभ की मांग को लेकर कर्मचारी काला बिल्ला बांधकर हड़ताल पर डटे हुए हैं. सोमवार को आंदोलन ने उग्र रूप लेते हुए विश्वविद्यालय परिसर में तालाबंदी तक पहुंच गया. जिससे पूरे दिन शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित रही.

प्रशासन की तरफ से मिल रहा है सिर्फ आश्वासन

कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 16 दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की ओर न तो विश्वविद्यालय प्रशासन और न ही उच्च शिक्षा विभाग गंभीरता से ध्यान दे रहा है. कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि लंबे समय से उनकी मांगों पर केवल आश्वासन ही मिल रहा है. लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है.



नॉन टीचिंग कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि एसीपी और एमएसीपी के लाभ को लेकर वे लगातार आवाज उठा रहे हैं. लेकिन अब तक इस दिशा में कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है. उनका कहना है कि इस मुद्दे को लेकर कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन समाधान नहीं निकल पाया. कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक उन्होंने कुलपति का चेहरा तक नहीं देखा है. उनका कहना है कि विश्वविद्यालय के शीर्ष प्रशासनिक पदाधिकारी इस मामले में कोई पहल नहीं कर रहे हैं. जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ता जा रहा है.



जल्द मांगों को नहीं पूरा किया तो होगा उग्र आंदोलन

आंदोलनरत कर्मचारियों ने यह भी कहा कि इस मामले में राजभवन और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से भी अब तक कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं हुआ है. कर्मचारियों के मुताबिक यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा. कर्मचारी संघ ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

संघ का कहना है कि यदि विश्वविद्यालय में किसी प्रकार की शैक्षणिक या प्रशासनिक असुविधा उत्पन्न होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी. फिलहाल विश्वविद्यालय परिसर में आंदोलन के कारण तनाव का माहौल बना हुआ है और विद्यार्थी भी पढ़ाई प्रभावित होने से परेशान नजर आ रहे हैं. अब सबकी निगाहें विश्वविद्यालय प्रशासन और सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर क्या फैसला लिया जाता है.

