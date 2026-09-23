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बांदा में वैश्य समाज के लोगों का प्रदर्शन; DM को सौंपा ज्ञापन, जानिये क्या है मांग?

बांदा में वैश्य समाज के लोगों का प्रदर्शन ( Photo credit: ETV Bharat )