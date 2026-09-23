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बांदा में वैश्य समाज के लोगों का प्रदर्शन; DM को सौंपा ज्ञापन, जानिये क्या है मांग?

जिलाधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि वैश्य समाज के लोगों के द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है.

बांदा में वैश्य समाज के लोगों का प्रदर्शन
बांदा में वैश्य समाज के लोगों का प्रदर्शन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 7:36 PM IST

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बांदा : अयोध्यावासी वैश्य आरक्षण अभियान समिति के बैनर तले बुधवार को बड़ी संख्या में वैश्य समाज के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान आरक्षण की मांगों को लेकर उन्होंने धरना-प्रदर्शन किया. जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया.

बांदा में वैश्य समाज के लोगों का प्रदर्शन (Video credit: ETV Bharat)

बुधवार की दोपहर आरक्षण की मांग को लेकर पूरे चित्रकूट मंडल जिसमें बांदा, हमीरपुर, महोबा व चित्रकूट के अयोध्यावासी वैश्य समाज के लोग शामिल रहे. जिसमें बांदा नगर पालिका की अध्यक्ष मालती गुप्ता, चित्रकूट नगर पालिका के अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता समेत कई लोग शामिल रहे. साथ ही अन्य राजनीतिक दलों के वैश्य समाज के लोग यहां पर इकट्ठे हुए जिन्होंने आरक्षण की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की.

कलेक्ट्रेट ज्ञापन लेकर पहुंचे लोगों ने कहा कि वैश्य समाज की कई अन्य जातियों को दूसरे प्रदेशों में पिछड़ा वर्ग का लाभ मिल रहा है, लेकिन अयोध्यावासी वैश्य समाज इससे वंचित है. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमें भी इसमें शामिल किया जाए.


अयोध्यावासी वैश्य समाज के लोगों ने बताया कि सन् 1980 से लगातार हमारी मांग है कि हमें भी पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए. उन्होंने बताया कि हमारे समाज को दो भागों में बांट दिया गया है. जिसमें कुछ लोग सामान्य वर्ग में आते हैं तो कुछ लोग पिछड़े वर्ग में आते हैं. इसलिए हमारी मांग है कि हम सबको एक किया जाए और पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए.

जिलाधिकारी अमित आसेरी ने बताया कि वैश्य समाज के लोगों के द्वारा अपनी कुछ मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है जो मुख्यमंत्री को प्रेषित है. इस ज्ञापन को हम आगे प्रेषित कर देंगे.

यह भी पढ़ें : वैश्य जाति को OBC में शामिल करने के लिए सर्वे होगा, यूपी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का फैसला

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