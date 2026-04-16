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गोरखपुर में MMMUT के छात्र-छात्राओं का प्रदर्शन; वॉर्डन पर हाॅस्टल में घुसने का आरोप, पांच घंटे चला हंगामा

गोरखपुर : मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (MMMUT) में बुधवार को छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच विवाद खड़ा हो गया. छात्राओं ने एक कार्यक्रम में जाने को लेकर वार्डन पर हाॅस्टल में जबरन घुसने का आरोप लगाया है. जिसके बाद भारी संख्या में छात्र-छात्राओं ने कैंपस में विरोध प्रदर्शन किया. कैंपस में करीब पांच घंटे तक हंगामा चलता रहा. छात्राओं ने लिखित शिकायत कर आरोपी हॉस्टल वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

छात्राओं ने हॉस्टल के कमरों में लॉक लगाने का भी आरोप लगाया है. आरोप है कि वाई-फाई के कनेक्शन काट दिए गए, क्योंकि छात्राएं कार्यक्रम में जाने को तैयार नहीं थीं. छात्राओं का आरोप है कि इस दौरान वार्डन कमरों में लॉक खोलकर जबरन घुस आये. जिसके बाद छात्राओं ने हंगामा शुरू कर दिया. मामले की जानकारी के बाद मौके पर फोर्स तैनात कर दी गई. मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे.

छात्राओं का आरोप है कि मना करने के बाद भी उनके रूम को लॉक किया जा रहा था. छात्राओं ने लिखित शिकायत कर आरोपी हॉस्टल वार्डन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. छात्र-छात्राओं ने हॉस्टल वार्डन पर गंभीर आरोप लगाया है. प्रदर्शन कर रहे छात्र-छात्राओं ने उनके इस्तीफे की मांग की है.

परिसर में करीब 3 बजे के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ लेकिन, हंगामा शाम और रात होते हुए बढ़ गया, जब कार्यक्रम से लौटकर कुलपति भी कार्यालय पहुंच गए. बवाल कुछ ही देर में उग्र हो गया. सैकड़ों छात्र-छात्राएं कैंपस में इकट्ठा होकर धरने पर बैठ गए. इस पूरे मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे छात्रों में नाराजगी और बढ़ती जा रही है.