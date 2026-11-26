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मेरठ में वकीलों का प्रदर्शन: काशी टोल प्लाजा की सभी 18 लेन फ्री

मेरठ में वकीलों का प्रदर्शन ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शर्मा और महामंत्री परवेज आलम के साथ हुई कथित अभद्रता के विरोध में गुरुवार को अधिवक्ताओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा. कचहरी से न्याय रथ व वाहनों के काफिले के साथ बड़ी संख्या में वकील काशी टोल प्लाजा पहुंचे और सभी 18 लेन फ्री करा दीं. मौके पर पहुंचे एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले और प्रशासनिक अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को समझाने और बातचीत के जरिए स्थिति संभालने की कोशिश की.

मेरठ में वकीलों का प्रदर्शन (Video Credit; ETV Bharat) पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रही न्याय यात्रा और आवागमन के दौरान टोल प्लाजा पर अधिवक्ताओं से अभद्रता का आरोप सामने आया. गुरुवार सुबह कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की और बसों व निजी वाहनों से काशी टोल प्लाजा की ओर रवाना हो गए. अधिवक्ताओं ने मेरठ-दिल्ली मार्ग की सभी 18 लेन (मेरठ से दिल्ली जाने वाली 7 और दिल्ली से मेरठ आने वाली 11 लेन) फ्री कराकर बिना टोल शुल्क वाहनों को गुजरने दिया.