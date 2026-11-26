मेरठ में वकीलों का प्रदर्शन: काशी टोल प्लाजा की सभी 18 लेन फ्री
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महामंत्री के साथ अभद्रता का टोल कर्मियों पर आरोप
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 3:45 PM IST
मेरठ : बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शर्मा और महामंत्री परवेज आलम के साथ हुई कथित अभद्रता के विरोध में गुरुवार को अधिवक्ताओं का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा. कचहरी से न्याय रथ व वाहनों के काफिले के साथ बड़ी संख्या में वकील काशी टोल प्लाजा पहुंचे और सभी 18 लेन फ्री करा दीं. मौके पर पहुंचे एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले और प्रशासनिक अधिकारियों ने अधिवक्ताओं को समझाने और बातचीत के जरिए स्थिति संभालने की कोशिश की.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर चल रही न्याय यात्रा और आवागमन के दौरान टोल प्लाजा पर अधिवक्ताओं से अभद्रता का आरोप सामने आया. गुरुवार सुबह कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की और बसों व निजी वाहनों से काशी टोल प्लाजा की ओर रवाना हो गए. अधिवक्ताओं ने मेरठ-दिल्ली मार्ग की सभी 18 लेन (मेरठ से दिल्ली जाने वाली 7 और दिल्ली से मेरठ आने वाली 11 लेन) फ्री कराकर बिना टोल शुल्क वाहनों को गुजरने दिया.
दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक टोल फ्री रखने की घोषणा के बीच सुबह 11:45 बजे के आसपास सभी लेन खुलवाए जाने की बात सामने आई, जबकि टोल प्लाजा पर पुलिस, एडीएम व टोल प्रबंधन अधिकारियों के बीच वार्ता भी जारी रही. टोल कंपनी के प्रतिनिधि ने घटना पर खेद जताते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन दिया.
एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि टोल से गुजरने के दौरान अधिवक्ताओं और टोलकर्मियों के बीच कहासुनी व बहसबाजी हुई थी, जिस पर अधिवक्ताओं ने अभद्रता का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है. वायरल वीडियो में दिख रहे कर्मी द्वारा सीसीटीवी नीचे करने समेत सभी पहलुओं को देखते हुए पुलिस, एडीएम और टोल प्रबंधन के अधिकारियों के साथ लगातार वार्ता की जा रही है तथा दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है.
मेरठ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुज शर्मा और पदाधिकारियों का कहना है कि अभद्रता पूरे अधिवक्ता समाज के सम्मान से जुड़ा विषय है. अधिवक्ता पक्ष ने टोलकर्मियों पर अभद्रता व धक्का-मुक्की का आरोप लगाते हुए दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और माफी की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया.
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