ETV Bharat / state

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का धरना प्रदर्शन, मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेशस्तरीय प्रदर्शन की चेतावनी

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील दफ्तर के पास प्रदर्शन किया.

Protest by Gondwana Gantantra Party
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का धरना प्रदर्शन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 3, 2025 at 7:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने तहसील कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय मंत्री सहित राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे. इस प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय सचिव श्याम सिंह मरकाम ने कहा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसमें किसानों और आदिवासी बैगा जनजातियों के मुद्दों को शामिल किया गया है.

'गरीबों का घर तोड़ा जा रहा'

राष्ट्रीय महासचिव श्याम सिंह मरकाम ने आरोप लगाए कि यहां किसान और गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है. इन तमाम मुद्दों को लेकर के 12 बिंदुओं पर प्रदर्शन हुआ.जिसमें बिजली बिल बहुत आ रहा है,सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है.

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का धरना प्रदर्शन (Etv Bharat)

जो लोग सरकारी जमीन पर बसे हैं उनका घर तोड़ा जा रहा है,जबकि मंत्री ने खुद ही कब्जा करके रखा है.राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों को अधिकार नहीं मिल रहा,इन सभी मुद्दों को लेकर हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किए हैं - श्याम सिंह मरकाम, राष्ट्रीय महासचिव

इस दौरान गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर संजय कमरो ने कहा कि एक दिवसीय सांकेतिक धरना का कार्यक्रम गोंडवाना जिला इकाई ने किया है. 12 बिंदुओं पर ये प्रदर्शन है. इसमें चाहे रेत का मामला हो, अदर स्टेट को अवैध तरीके से रेत बेचा जा रहा है. गोंडवाना पार्टी शुरू से जल जंगल जमीन के मुद्दों पर काम कर रही है. हमारे राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि वन अधिकार पत्रक मिलना चाहिए. आदिवासी जो हैं उनको पट्टा ना देकर उनको वहां से हटाने का काम बीजेपी गवर्मेंट और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं.

Protest by Gondwana Gantantra Party
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का धरना प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक अहम मुद्दा है जो स्वास्थ्य मंत्री जिले से है आज तक जो काम होना चाहिए स्वास्थ्य को लेकर वो नही हो पा रहा है. जो भी व्यक्ति जनकपुर या दूर दराज से आते हैं उनको डायरेक्ट रिफर कर दिया जाता है. जिला बने तीन साल हो गया है लेकिन अब तक स्वास्थ्य सुविधाएं दुरुस्त नहीं हुईं है. पूरे प्रदेश में बिजली बिल एक बड़ा मुद्दा है.कोरबा में सरप्लस बिजली पैदा होती है,फिर भी हमारे यहां पर बिजली महंगी कर दी गई- संजय कमरो, प्रदेशाध्यक्ष

साय सरकार पूरी तरह से फेल है. गोंडवाना पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को संज्ञान देना चाह रही है.हम रणनीति बना रहे हैं कि सब मुद्दों को लेकर संभाग और जिला मुख्यालयों में कलेक्टर को ज्ञापन देंगे.इसके बाद रायपुर में बड़ा प्रदर्शन करते हुए मंत्रियों का घेराव होगा.


फॉर्च्यूनर एक्सीडेंट मामला : आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार, चश्मदीद के बयान के बाद केस दर्ज

रायपुर पुलिस के दावे टांय टांय फिस्स, दीवार फांदकर स्टेडियम में घुसे दर्शक, सुरक्षा दावों की खुली पोल

नक्सल क्षेत्रों की बदलने लगी सूरत, नक्सलवाद सिमटने पर खिंची जा रही विकास की लकीर

TAGGED:

WARN OF STATE LEVEL PROTEST
SHYAM SINGH MARKAM
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
प्रदर्शन की चेतावनी
PROTEST BY GONDWANA GANTANTRA PARTY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.