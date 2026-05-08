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'गाली और फेल करने की धमकी दी जाती है..' IGIMS की नर्सिंग छात्रों का प्रदर्शन, मेन गेट जाम

फेल करने और स्टाइपेंड घोटाले के विरोध में आईजीआईएमएस नर्सिंग छात्रों ने प्रदर्शन किया है. साथ ही मेन गेट को जाम कर दिया. पढ़ें..

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पटना में नर्सिंग छात्राओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 8, 2026 at 2:17 PM IST

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पटना: राजधानी पटना स्थित आईजीआईएमएस के नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं का गुस्सा अब सड़क पर उतर आया है. बीएससी नर्सिंग की सैकड़ों छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए क्लास का बहिष्कार कर दिया और संस्थान के मेन गेट को जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज की प्राचार्य अनुजा डैनियल और उप प्राचार्य रूपा श्री दास लगातार उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही हैं.

छात्राओं का कहना है कि कॉलेज प्रशासन का रवैया तानाशाहीपूर्ण है और छोटी-छोटी बातों पर गाली-गलौज की जाती है. कई छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्हें जानबूझकर परीक्षा में फेल किया जाता है और करियर खराब करने तक की धमकी दी जाती है. यही नहीं विरोध करने पर जान से मारने तक की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है. प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने प्राचार्य और उप प्राचार्य के इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की.

आईजीआईएमएस की नर्सिंग छात्राओं का प्रदर्शन (ETV Bharat)

गाली और मानसिक प्रताड़ना: प्रदर्शन कर रही एक छात्रा ने कहा, 'हम लोग पढ़ाई करने आते हैं लेकिन यहां लगातार मानसिक टॉर्चर किया जाता है. छोटी-छोटी बातों पर अपमानित किया जाता है. जब आवाज उठाते हैं तो कहा जाता है कि करियर बर्बाद कर देंगे और परीक्षा में फेल कर देंगे.'

स्टाइपेंड घोटाले का आरोप: एक अन्य छात्रा ने आरोप लगाया, 'नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए हर महीने 500 रुपये स्टाइपेंड और इंटर्नशिप के दौरान 13 हजार रुपये मिलने का नियम है लेकिन हमें यह पैसा नहीं मिलता. आखिर यह राशि कहां जा रही है इसकी जांच होनी चाहिए. अस्पताल में हमसे ड्यूटी कराई जाती है लेकिन मेहनताना तक नहीं दिया जाता.'

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छात्राओं ने किया मेन गेट जाम (ETV Bharat)

बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी: वहीं, एक छात्रा ने कहा कि कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है. हॉस्टल और क्लासरूम में पंखा तक सही नहीं है. बाथरूम गंदे रहते हैं. मेडिकल लीव नहीं मिलता. शिकायत करने पर सुनवाई की जगह डांट मिलती है. तीन दिनों से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन कोई अधिकारी हमसे बात तक नहीं कर रहा.

प्राचार्य-उप प्राचार्य से नाराजगी: छात्राओं का आरोप है कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत संस्थान के निदेशक डॉ. बिंदे कुमार से करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मिलने से ही इनकार कर दिया. छात्राओं ने निदेशक पर भी कॉलेज प्रशासन को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. प्रदर्शनकारी छात्राओं का कहना है कि जब तक प्राचार्य और उप प्राचार्य को हटाकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं कराई जाती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

धरना से मरीज और परिजन परेशान: प्रदर्शन के दौरान छात्राओं ने मेन गेट के पास धरना दे दिया, जिससे अस्पताल की आवाजाही प्रभावित हो गई. कई मरीजों और उनके परिजनों को अंदर जाने में दिक्कत हुई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन देर शाम तक छात्राओं का हंगामा जारी रहा. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने छात्राओं को समझाने की कोशिश की लेकिन वे अपनी मांगों पर अड़ी रहीं.

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छात्राओं ने किया मेन गेट जाम (ETV Bharat)

"कॉलेज में पढ़ाई की व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई है. समय पर परीक्षा नहीं होती और लगातार असाइनमेंट बनाने का दबाव बनाया जाता है. दिल्ली एम्स के तर्ज पर नियम-कानून की बात तो की जाती है लेकिन यहां उसका पालन सिर्फ कागजों में होता है. नर्सिंग की पढ़ाई के नाम पर सिर्फ काम लिया जाता है, जबकि सुविधाएं और अधिकार नहीं दिए जाते."- नर्सिंग छात्रा, आईजीआईएमएस

लगातार विवाद के कारण सवाल: आईजीआईएमएस पहले से ही प्रशासनिक विवादों और परीक्षा अनियमितताओं को लेकर चर्चा में रहा है. हाल के दिनों में एमबीबीएस परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों ने भी संस्थान की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए थे. अब नर्सिंग छात्राओं का यह आंदोलन संस्थान के प्रशासनिक ढांचे और छात्र सुविधाओं को लेकर नए सवाल खड़े कर रहा है.

ये भी पढ़ें: IGIMS में एमबीबीएस परीक्षा रद्द, गड़बड़ी की जांच में विभाग से जुड़े कई शिक्षक-कर्मी हटाए गए

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