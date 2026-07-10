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झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा के बैनर तले बोकारो में विस्थापितों का प्रदर्शन, डीसी आवास का किया घेराव

विस्थापितों ने बोकारो डीसी आवास का घेराव किया है. खबर में जानें क्या है विस्थापितों की मांग

Displaced persons Protest in Bokaro
बोकारो में प्रदर्शन करते विस्थापित परिवार और झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा के सदस्य. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 10, 2026 at 7:42 PM IST

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बोकारो: झारखंड आंदोलनकारी युवा मोर्चा के बैनर तले आज विस्थापितों ने बोकारो डीसी अजय नाथ झा के आवास का घेराव किया. इस दौरान कनारी मौजा से आए विस्थापितों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और समझौते के मुताबिक नियोजन देने की मांग की. इस दौरान काफी संख्या में पुलिस जवानों और पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी. मौके पर सिटी डीएसपी राजीव रंजन खुद मौजूद थे.

कनारी मौजा से आए विस्थापितों ने कहा कि हम लोगों को त्रिपक्षीय वार्ता में प्लांट की बाउंड्रीवॉल निर्माण करने के बाद नियोजन देने का वादा किया गया था, लेकिन इस वादे को आज तक पूरा नहीं किया गया. जबकि हम लोगों की मौजा की जमीन का पेमेंट भी प्रबंधन के द्वारा नहीं किया गया है.

झारखंड आंदोलनकारी विदेशी महतो और पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस दौरान विस्थापितों ने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर बोकारो जिला प्रशासन हकमारी कर रहा है, बार-बार विस्थापितों को बरगलाने का काम किया जा रहा है. विस्थापितों का कहना है कि उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी प्रशासन को सौंपा है, बावजूद पहल नहीं की गई.

Displaced persons Protest in Bokaro
बोकारो डीसी आवास का घेराव करते विस्थापित. (फोटो-ईटीवी भारत)

इस आवास घेराव कार्यक्रम में शामिल पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि राज्य सरकार विस्थापितों के साथ अन्याय कर रही है. पूरे राज्य में विस्थापितों की स्थिति खराब है. ऐसे में प्रबंधन, सरकार और प्रशासन के अधिकारी मिलकर विस्थापितों को न्याय देने का काम करें, अन्यथा पूरे झारखंड में आंदोलन किया जाएगा.

Displaced persons Protest in Bokaro
विस्थापितों के प्रदर्शन में शामिल झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व सांसद. (फोटो-ईटीवी भारत)

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बोकारो डीसी आवास का घेराव
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