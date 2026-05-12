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प्रहलाद गुंजल बोले, 'कांग्रेस के धरने पर DSP और CI का रवैया ठीक नहीं था, विधायक ने कहा,' हत्या का प्रकरण हो दर्ज'

उचित मुआवजे की मांग : मीडिया से बात करते हुए चेतन पटेल कोलाना ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही पर जिम्मेदार डॉक्टर, अधीक्षक और प्राचार्य पर हत्या का प्रकरण दर्ज होना चाहिए. चिकित्सा मंत्री भी कोटा आने से कतरा रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, चिकित्सा मंत्री मदन दिलावर और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का एरिया है. इसी तरह से झालावाड़ में छत गिरने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का एरिया होने से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी नहीं आए थे. हमने मांग की है कि उचित मुआवजा परिजनों को दिया जाए. तीन महिलाओं की मौत हो गई है. जबकि जिन महिलाओं का उपचार चल रहा है, उनका भी दिन में तीन बार डायलिसिस हो रहा है. हमें आश्वासन मिला है कि इस तरह का घटनाक्रम दोबारा नहीं होगा.

वहीं संभागीय आयुक्त कार्यालय में प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा गायत्री राठौड़ के साथ कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी. इसमें विधायक व बूंदी जिला अध्यक्ष सीएल प्रेमी, पीपल्दा विधायक चेतन पटेल कोलाना, जिला अध्यक्ष कोटा राखी गौतम व देहात भानु प्रताप सिंह सहित अन्य कांग्रेसी नेता थे. कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों को मुआवजे दिलाने की मांग रखी है.

कोटा: मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मृत प्रसूता के परिवार के साथ कांग्रेस का धरना मंगलवार शाम को उचित मुआवजा और कार्रवाई की मांग पर समाप्त हो गया. दौरान जिला कलेक्टर पीयूष समारिया मौके पर पहुंचे थे. परिजनों ने भी सहमति जताई है. इस घटनाक्रम के बाद अब पिंकी महावर का पोस्टमार्टम बुधवार सुबह होगा. इसके पहले धरने पर सोमवार को हुए विवाद पर कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने अपने निवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं के धरने पर डीएसपी और थाना अधिकारी का रवैया ठीक नहीं था. उनको कांग्रेस कार्यकर्ता बुधवार को होने वाले प्रदर्शन से आईना दिखाएंगे.

कार्यकर्ताओं संबोधित करते कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल (ETV Bharat Kota)

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कांग्रेस नेता विद्या शंकर गौतम के खिलाफ जांच शुरू: सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कांग्रेस जिला अध्यक्ष राखी गौतम और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता 2 दिन से मृतक पिंकी महावर के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इस संबंध में प्राचार्य डॉ निलेश जैन समझाइश करने भी गए थे. इस दौरान साथ में गए पुलिस उप अधीक्षक रूद्रप्रकाश शर्मा और जिलाध्यक्ष राखी गौतम के बीच कहासुनी भी हो गई थी. अब मामले में प्राचार्य मेडिकल कॉलेज प्रबंधन की शिकायत पर कांग्रेस कार्यकर्ता खासतौर पर जिला अध्यक्ष के पति विद्या शंकर गौतम और अन्य के खिलाफ जांच पड़ताल शुरू की गई है. चेतन पटेल कोलाना का कहना है कि कांग्रेस नेता विद्याशंकर और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. जबकि महावीर नगर थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह गुर्जर का कहना है कि मामले में मेडिकल कॉलेज से शिकायत मिली है. ऐसे में परिवाद को जांच में रखा है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है.

संभागीय आयुक्त कार्यालय में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करती गायत्री राठौड़ (ETV Bharat Kota)

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मरीज चंद्रकला को किया किया डिस्चार्ज: मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ नीलेश जैन ने बताया कि सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती मेरी चंद्रकला को डिस्चार्ज किया गया है. जबकि इस मामले में भर्ती मरीज सुशीला की हालत ठीक है. उसे डायलिसिस दिया जा रहा है. जबकि आरती, धन्नी और रागिनी आईसीयू में एडमिट हैं. इस प्रकरण के बाद जेके लोन से आई पिंकी भी अस्पताल में उपचार करवा रही है. डॉ. जैन का कहना है कि अभी तक किस कारण से पूरा घटनाक्रम हुआ है, वह सामने नहीं आया है. कमेटी ने काफी हद तक फाइंडिंग्स कर ली हैं, लेकिन ड्रग रिपोर्ट आने के बाद ही कंक्लुजन निकल पाएगा. वहीं राज्य सरकार की गठित कमेटी अपने रिपोर्ट सरकार को ही सुपुर्द करेगी. शेष अन्य मामलों में रिपोर्ट प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेट्री गायत्री राठौड़ सौंप दी है.

चिकित्सा मंत्री के लापता होने के पोस्टर के साथ एनएसयूआई कार्यकर्ता (ETV Bharat Kota)

दिल्ली से भेजी जाएगी टीम: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा के सीएडी सभागार में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रसूताओं की मृत्यु के मामले को लेकर समीक्षा बैठक की. इसमें गायत्री राठौड़ भी मौजूद थीं. बिरला ने कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सख्त एसओपी और प्रोटोकॉल तैयार किए जाएं. साथ ही दिल्ली एम्स और अन्य केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ कोटा-बून्दी के अस्पतालों का दौरा कर ऑपरेशन थिएटर में संक्रमण रोकने, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और जरूरी सुधार सुझाने का काम करेंगे.

चिकित्सा मंत्री के पोस्टर लगाते एनएसयूआई कार्यकर्ता (ETV Bharat Kota)

कोटा में लगे लापता चिकित्सा मंत्री के पोस्टर: कोटा शहर में चिकित्सा मंत्री के लापता होने के पोस्टर भी लग गए हैं. एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने शहर भर में ये पोस्टर लगाए. विशाल मेवाड़ा का कहना है कि कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रसूताओं की मौत दो अस्पतालों में हुई है, लेकिन चिकित्सा मंत्री को कोटा आने की फुर्सत नहीं है. इसलिए उन्होंने शहर भर में पोस्टर लगाए हैं. मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर को कोटा आकर मृतक प्रसूताओं के परिजनों को जवाब देना चाहिए. लेकिन वह कोटा नहीं आ रहे हैं और प्रशासन केवल खानापूर्ति कर रहा है.