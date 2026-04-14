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बोकारो के फुसरो में जहरीले धुएं से बेहाल व्यापारियों का फूटा गुस्सा, सीओ कार्यालय का किया घेराव

बोकारो के फुसरो इलाके में कोयला जलाने के बाद उठता धुआं. ( फोटो-ईटीवी भारत )

बोकारो : जिले के बेरमो स्थित फुसरो नगर परिषद क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और जहरीले धुएं के खिलाफ युवा व्यवसायी संघ फुसरो ने जोरदार आंदोलन शुरू कर दिया है. आक्रोशित व्यापारियों ने मंगलवार को बेरमो सीओ कार्यालय का घेराव कर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और इलाके को प्रदूषण मुक्त करने की मांग की. कार्यालय घेराव के बाद संघ के प्रतिनिधियों ने अंचलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है. जिसमें अवैध रूप से कोयला जलाने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की.

प्रदर्शन के बाद हरकत में आया प्रशासन

प्रदर्शन के तुरंत बाद प्रशासन हरकत में आया और सीसीएल ढोरी क्षेत्र के अमलो रेलवे साइडिंग पर सीसीएल सुरक्षा गार्ड, CISF बल और स्थानीय थाना की संयुक्त टीम ने अवैध कोयला भंडारण के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया. इस दौरान बड़े पैमाने पर अवैध कोयला जब्त किया गया है.

युवा व्यवसायी संघ के सचिव वैभव चौरसिया और बेरमो सीओ संजीत सिंह का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

इस संबंध में युवा व्यवसायी संघ के सचिव वैभव चौरसिया ने कहा कि यह प्रदूषण सबसे ज्यादा अवैध कोयला जलाने के कारण फैल रहा है. जिसके कारण शाम में फुसरो बाजार सहित पूरा क्षेत्र में कुहासे के जैसा नजारा दिखता है. लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और आंखों और सीने में जलन होने लगता है.

इधर, पूरे घटनाक्रम पर अंचलाधिकारी संजीत कुमार ने कहा कि वे पिछले लगभग ढाई वर्षों से बेरमो में कार्यरत हैं, लेकिन अब तक उनकी कार्यशैली पर कभी सवाल नहीं उठाया गया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरी कार्यशैली पर प्रश्न खड़े कर रहे हैं और मेरे मनोबल को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं.