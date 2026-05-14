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पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के विरोध में यूपी में BJP महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, अखिलेश यादव के खिलाफ नारेबाजी

भाजपा महिला मोर्चा ने बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, कानपुर और आगरा में जोरदार प्रदर्शन किया. सपा सांसद के खिलाफ ज्ञापन भी सौंपा.

बुलंदशहर में महिला मोर्चा का प्रदर्शन.
बुलंदशहर में महिला मोर्चा का प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 4:13 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 4:53 PM IST

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बुलंदशहर/फर्रुखाबाद/कानपुर/आगरा : समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, कानपुर और आगरा में भाजपा महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया.

बुलंदशहर में भाजपा महिला मोर्चा ने प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. ज्ञापन में सांसद के बयान पर आपत्ति जताते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई.

पीएम पर टिप्पणी से भाजपा कार्यकर्ताओं में आक्रोश. (Video Credit; ETV Bharat)

भाजपा महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी कल्पना वर्मा ने बताया कि समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है. इससे जनभावनाओं को ठेस पहुंची है. प्रधानमंत्री देशहित में लोगों से संसाधनों के संतुलित उपयोग और आत्मनिर्भरता की अपील कर रहे हैं. जबकि विपक्ष उनके बयानों को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत कर रहा है. भाजपा महिला मोर्चा ऐसी टिप्पणियों की कड़ी निंदा करता है.

भगवान परशुराम समिति ने भी दिया ज्ञापन.
भगवान परशुराम समिति ने भी दिया ज्ञापन. (Photo Credit; ETV Bharat)

वहीं सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन हुआ और एडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई. सपा प्रवक्ता राजकुमार भाटी के बयान से ब्राह्मण समाज में नाराजगी बढ़ गई है. भगवान परशुराम समिति के जिलाध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि राजनीतिक दलों को ब्राह्मण समाज का अपमान करना बंद करना चाहिए. ब्राह्मण समाज ने राजकुमार भाटी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस में तहरीर भी दी है.

इसके अतिरिक्त, ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधियों ने एडीएम अभिषेक सिंह को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा. इसमें सपा प्रवक्ता के बयान पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है.

बुलंदशहर में प्रदर्शन.
फर्रुखाबाद में प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

फर्रुखाबाद में भी प्रदर्शन : फतेहगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. बैनर पर लिखा था प्रधानमंत्री का अपमान, नहीं रहेगा हिंदुस्तान, सपा सांसद माफी मांगो, अखिलेश यादव शर्म करो जैसे स्लोगन लिखे थे.

महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष बबीता पाठक ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री देश के रक्षक हैं, उनका सम्मान पूरा विश्व करता है, ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ सपा सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है उसी को लेकर हम मातृशक्ति विरोध प्रदर्शन करें रहे हैं.

उन्होंने कहा, जब तक सपा सांसद माफी नहीं मांगेगे तब तक हम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे. नारी शक्ति का यह पैगाम रुकने वाला नहीं है, 2027 में सपा को याद दिलाएंगे कि प्रधानमंत्री का अपमान करने पर नारी शक्ति में क्या कर सकती है.

कानपुर में प्रदर्शन के दिया डीएम को सौंपा ज्ञापन.
कानपुर में प्रदर्शन के दिया डीएम को सौंपा ज्ञापन. (Photo Credit; ETV Bharat)

कानपुर में भी भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन : भाजपा महिला मोर्चा महानगर ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया. भाजपा उत्तर के जिला अध्यक्ष अनिल दीक्षित के नेतृत्व में महिलाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर नारेबाजी की और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई कि सपा सांसद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि संवैधानिक पदों की गरिमा के साथ खिलवाड़ न कर सके.

प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ देशवासियों की लोकतांत्रिक आस्था एवं संवैधानिक सम्मान के प्रतीक हैं. उनके प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग न केवल लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है, बल्कि देश की गरिमा को भी ठेस पहुंचाने वाला काम है. महिलाओं ने कहा कि समाजवादी पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार अमर्यादित भाषा एवं अशोभनीय आचरण अपनाना यह दर्शाता है कि विपक्ष पूरी तरीके से राजनीतिक शिष्टाचार एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को भूल चुका है. महिला मोर्चा इस प्रकार की मानसिकता की कड़ी निंदा करता है.

आगरा में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन.
आगरा में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

आगरा में कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा : भाजपा कार्यकर्ताओं ने आगरा में भी प्रदर्शन किया. भाजपाई पहले जिला कलेक्ट्रेट पर जमा हुए. इसके बाद भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा. भाजपाइयों ने अखिलेश यादव शर्म करो के नारे लगाए. भाजपा महानगर अध्यक्ष ने कहा कि अब सपा में नेता नहीं बचे. लगातार अपमानजनक टिप्पणियां करके राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं. भाजपाइयों ने सपा नेतृत्व से सार्वजनिक माफी और सांसद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की.

प्रदर्शन में भाजपा महिला मोर्चा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, जिला और महानगर इकाई के पदाधिकारी भी शामिल हुए. जिन्होंने जमकर नारेबाजी की. भाजपाइयों ने अखिलेश यादव शर्म करो के नारे लगा. कहा कि प्रधानमंत्री का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और सपा सांसद माफी मांगो जैसे नारे लगाए. प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर पहुंचे थे. सभी का यही कहना था कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करना बेहद निंदनीय है. जिसे भाजपा बर्दाश्त नहीं करेगी.

आगरा में भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी केवल भाजपा के नहीं, बल्कि देश के 150 करोड़ लोगों के नेता हैं. लोकप्रिय प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करना पूरे देश का अपमान है. हमारी मांग है कि सपा मुखिया अखिलेश यादव तत्काल अपने सांसद और ऐसी ही मानसिकता जैसे नेताओं को पार्टी से निष्कासित करें. इसके साथ ही सपा मुखिया अखिलेश यादव को भी सार्वजनिक तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए.

प्रदर्शन में शामिल जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू भदौरिया ने कहा कि महिलाओं और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक भाषा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यदि सपा सांसद ने अपने दिए कथित बयान पर माफी नहीं मांगी गई तो नारी शक्ति उग्र आंदोलन करेगी.

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Last Updated : May 14, 2026 at 4:53 PM IST

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