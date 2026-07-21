मेरठ में किसानों का हल्ला बोल; कमिश्नरी का घेराव, चक्काजाम
कई मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता कर रहे प्रदर्शन, कहा-बातचीत से पहले नहीं हटेंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 2:11 PM IST|
Updated : July 21, 2026 at 2:34 PM IST
मेरठ: भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड डील (इंडो-अमेरिका ट्रेड डील) समेत स्थानीय मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को मेरठ के कमिश्नरी पर पहुंचकर चक्काजाम कर दिया. हजारों की संख्या में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता यहां ट्रैक्टर ट्राली से पहुंचे हैं. इस दौरान अधिकारियों से वार्ता के लिए मांग की गई है. उसके बाद मुख्यालय के ठीक सामने ज्ञापन दिया गया.
जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पैदल कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ गए. अब जिलाधिकारी कार्यालय में भारी संख्या में किसान यूनियन कार्यकर्ता मौजूद हैं. कमिश्नरी के ठीक सामने जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि उनसे बात करने नहीं आया है. हम यहां डरने वाले नहीं हैं और अपनी बात अधिकारियों तक रखकर ही जाएंगे.
कहा कि पुलिस प्रशासन लाइव और तमाम अधिकारी अपने दिमाग ठीक कर लें. डेढ़ से 2 घंटे यहां बैठे हुए हो गए हैं. अगर 5 मिनट में ज्ञापन लेने नहीं आए तो 12 मिनट में अंदर घुस जाएंगे. जिलाध्यक्ष अनुराग चौधरी ने खुली चेतावनी भी दे डाली. कहा कि पुलिस वाले अपने हेलमेट पहन लो और अपनी छाती पर भी अपने कवच धारण कर लो. हम आर-पार का संघर्ष करने आए हैं. आपकी गोली चलेगी तो हमारी छाती अड़ेगी.
प्रदर्शन के कारण कमिश्नरी मुख्यालय पर जाम लगा है. भाकियू (टिकैत गुट ) के कार्यकर्ताओं की मांग है कि यहां एक तरफ वह ट्रेड डील के विरोध में है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर भी काफी समस्याएं हैं, जिनको लेकर बार-बार जिले के प्रशासनिक अधिकारों से बातचीत की जाती है, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है.
इससे पहले ईटीवी भारत ने जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी से बात की. उन्होंने कहा कि अपनी लंबित मांगों को लेकर जिले भर से कार्यकर्ता आए हैं. आरोप लगाया कि अधिकारी अपने ऑफिस में AC एयर कंडीशनर में बैठे रहते हैं, किसी को वह कहीं कुछ नहीं समझते. पहले भी मीटिंग हुई थी, तब भी आश्वासन मिला था कि जल्दी उनकी कुछ समस्याओं का समाधान होगा. किसी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ. अधिकारी उन्हें सुनने को तैयार नहीं होते. भाकियू जिला अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को ठीक से खाद भी नहीं मिल पा रही है. बार-बार इस बारे में अधिकारियों से मुलाकात भी कर रहे हैं. पूरी तरह से किसानों की बात को अनसुना किया जा रहा है.
किसान यूनियन नेताओं ने कहा कि वह यहां से नहीं जाएंगे. पहले अधिकारियों से वार्ता होगी और जब तक उनकी बात का असर नहीं होगा वह यहीं डटे रहेंगे. एहतियात के तौर पर कमिश्नरी मुख्यालय के आसपास भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है. नेताओं ने आरोप लगाया कि समितियों पर पर्याप्त खाद उपलब्ध नहीं है, अगर है भी तो किसानों को सिर्फ अधिकतम चार बोरी खाद ही मिल रही है. वहीं बिजली के बढ़े हुए भार समेत तहसीलों में भ्रष्टाचार के आरोप भी भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता लग रहे हैं.
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