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आंगनवाड़ी कर्मियों का आंदोलन: सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ, मांगें नहीं मानने पर महापड़ाव की चेतावनी

जयपुर: दो सप्ताह से लगातार चल रहा महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है. आंदोलन की इसी कड़ी में सोमवार को गांधीनगर स्थित निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग के बाहर सरकार को सद्बुद्धि देने और अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान खींचने के लिए सद्बुद्धि हवन किया गया.

इस सद्बुद्धि हवन में जयपुर जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका शामिल हुई. अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के बैनर तले हुए इस सद्बुद्धि हवन के बाद संघ ने चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह में उनकी मांगों का समाधान नहीं तो जयपुर में प्रदेश भर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अनिश्चित काल के लिए महापड़ाव डाला जाएगा.

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए किया यज्ञ (ETV Bharat Jaipur)

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बड़े आंदोलन की चेतावनी: अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ के संस्थापक संरक्षक छोटीलाल बुनकर ने बताया कि सरकार उनकी लंबे समय से लंबित मांगों की लगातार अनदेखी कर रही है. इसी के विरोध में उन्होंने पहले 1 जुलाई से 6 जुलाई तक कार्य बहिष्कार किया और 7 जुलाई से प्रदेशभर के आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताले लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी.

सद्बुद्धि के किया लिए हवन: उन्होंने कहा कि अब आंदोलन सड़क पर उतर चुका है और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. प्रदेश के सभी जिलों में आंगनवाड़ी कर्मी आंदोलनरत हैं. जयपुर सहित विभिन्न जिलों में सरकार को सद्बुद्धि प्रदान करने की कामना के साथ हवन किए गए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार यदि शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं करती है तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.