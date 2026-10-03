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अलीगढ़ में 250 से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वालों का प्रदर्शन; नगर निगम से की यह मांग

फुटपाथ लघु व्यापार मंडल समिति के बैनर तले आयोजित धरने में करीब 200 से 250 रेहड़ी-पटरी दुकानदार शामिल हुए.

अलीगढ़ में 250 से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वालों का प्रदर्शन.
अलीगढ़ में 250 से ज्यादा रेहड़ी-पटरी वालों का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 3, 2026 at 2:09 PM IST

3 Min Read
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अलीगढ़: सड़कों को व्यवस्थित करने के लिए फुटपाथ खाली कराने की नगर निगम की कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है. रामघाट रोड पर रेहड़ी-पटरी वालों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. फुटपाथ लघु व्यापार मंडल समिति के बैनर तले आयोजित धरने में करीब 200 से 250 रेहड़ी-पटरी दुकानदार शामिल हुए.

अलीगढ़ फुटपाथ संगठन के जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह सुमन की अगुवाई में शुरू हुए धरने में शहर के अलग-अलग हिस्सों से रेहड़ी और पटरी दुकानदार पहुंचे. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि नगर निगम की टीमें आए दिन कार्रवाई कर उनकी दुकानें हटाती हैं और सामान भी उठा ले जाती हैं. इससे छोटे दुकानदारों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.

क्या कहते हैं दुकानदार. (Video Credit: ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सड़क और फुटपाथ को व्यवस्थित करने की कार्रवाई का वह विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उनके रोजगार के लिए स्थायी व्यवस्था भी की जानी चाहिए. धरने पर बैठे दुकानदारों ने कहा कि वर्षों से अलग-अलग स्थानों पर रेहड़ी-पटरी लगाकर वे परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं.

अचानक दुकान हटाए जाने से उनका कारोबार प्रभावित होता है. उनका कहना है कि सड़क और शहर के सौंदर्यीकरण के नाम पर रोजगार खत्म नहीं किया जाना चाहिए. प्रदर्शनकारियों ने 'पापी पेट का सवाल है' का नारा लगाते हुए नगर निगम से रेहड़ी-पटरी वालों के लिए स्पष्ट और स्थायी व्यवस्था की मांग की.

दुकानदारों का कहना है कि वह वेंडिंग जोन बनाए जाने के खिलाफ नहीं हैं. उनकी मांग है कि वेंडिंग जोन ऐसे स्थानों पर बनाए जाएं, जहां ग्राहकों की आवाजाही बनी रहे और वर्षों से जिस स्थान पर उनका कारोबार चल रहा है, उसके आसपास ही वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए. उनका तर्क है कि केवल दूसरी जगह दुकान लगाने की अनुमति देने से समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि नए स्थान पर ग्राहक तैयार करने में काफी समय लग सकता है.

प्रदर्शन वाली जगह लगे पोस्टर.
प्रदर्शन वाली जगह लगे पोस्टर. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रदर्शनकारियों के मुताबिक रामघाट रोड पर दो स्थानों पर वेंडिंग जोन बनाए गए हैं, लेकिन सड़क के दूसरे हिस्सों से हटाए गए दुकानदारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं. उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी और सीएम ग्रिड के तहत सड़क नवीनीकरण और सौंदर्यीकरण के साथ फुटपाथ खाली कराए जा रहे हैं, लेकिन छोटे कारोबारियों के पुनर्वास की व्यवस्था स्पष्ट नहीं है.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब तक नगर निगम रेहड़ी-पटरी वालों के लिए स्थायी व्यवस्था या उपयुक्त वेंडिंग जोन उपलब्ध कराने का आश्वासन नहीं देता, तब तक धरना जारी रहेगा. धरने को करणी सेना के नेता सचिन राघव और अर्जुन उपाध्याय ने भी समर्थन दिया. प्रदर्शन के कारण रामघाट रोड पर लोगों और वाहनों की आवाजाही के बीच भी प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी बनी रही.

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