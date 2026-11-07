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पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में 37वें दिन भी जारी रहा धरना, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से लंबी बातचीत के बाद भी नहीं निकला समाधान

पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में 37वें धरना जारी ( ETV Bharat )

नूंह: जिले के पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का धरना प्रदर्शन 37वें दिन भी जारी रहा. धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह छात्रों को मनाने पहुंचे. मंत्री और छात्रों के बीच लंबा संवाद हुआ, लेकिन गतिरोध बरकरार रहा और समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका. छात्र अभी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिनमें से दो छात्र भूख हड़ताल पर हैं, जिनकी भूख हड़ताल का 9वां दिन है.

सीएम के फोन के बाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंहः धरना प्रदर्शन पर बैठे छात्रों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि "मुख्यमंत्री ने फोन पर बताया कि मेवात के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनकी मांगें उन तक पहुंच गई हैं. मुख्यमंत्री चाहते हैं कि दिवाली के त्योहार पर प्रदेश में कोई भूख हड़ताल पर न रहे और इस तरह के प्रदर्शन पर न रहे." उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है. मुख्यमंत्री फिलहाल व्यस्त हैं, जल्द समाधान होगा. मंत्री ने कहा कि भूख हड़ताल न रहे तो अच्छा रहेगा. वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे ईद हो या दिवाली, लेकिन ऐसे में भूख हड़ताल रहना बच्चों के लिए अच्छा संकेत नहीं है. उन्होंने कहा कि मेवात से उनका केवल राजनीतिक संबंध ही नहीं, बल्कि पुराना सामाजिक रिश्ता भी है. मंत्री न होने पर भी मेवात के लोगों से उनका आना-जाना रहा है.

पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का आंदोलन (ETV Bharat) मंत्री का आश्वासन- जल्द मुख्यमंत्री भी छात्रों के बीच होंगे: उन्होंने बताया कि उन्होंने कॉलेज के पदाधिकारियों से भी मीटिंग की है. छात्रों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द मुख्यमंत्री भी छात्रों के बीच होंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री समस्या के समाधान को लेकर गंभीर हैं. छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने छात्रों से निवेदन किया कि भूख हड़ताल खत्म कर दें, यदि मांग पूरी नहीं होती तो वह फिर भी उनके साथ बैठ सकते हैं. भूख हड़ताल करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है. पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह (ETV Bharat)