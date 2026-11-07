पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में 37वें दिन भी जारी रहा धरना, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह से लंबी बातचीत के बाद भी नहीं निकला समाधान
PALLA ENGINEERING COLLEGE PROTEST: पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में 37वें दिन से हड़ताल जारी है.
Published : November 7, 2026 at 7:56 PM IST
नूंह: जिले के पल्ला इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रों का धरना प्रदर्शन 37वें दिन भी जारी रहा. धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल की सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद शनिवार को मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह छात्रों को मनाने पहुंचे. मंत्री और छात्रों के बीच लंबा संवाद हुआ, लेकिन गतिरोध बरकरार रहा और समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका. छात्र अभी भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, जिनमें से दो छात्र भूख हड़ताल पर हैं, जिनकी भूख हड़ताल का 9वां दिन है.
सीएम के फोन के बाद पहुंचे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंहः धरना प्रदर्शन पर बैठे छात्रों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि "मुख्यमंत्री ने फोन पर बताया कि मेवात के इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, उनकी मांगें उन तक पहुंच गई हैं. मुख्यमंत्री चाहते हैं कि दिवाली के त्योहार पर प्रदेश में कोई भूख हड़ताल पर न रहे और इस तरह के प्रदर्शन पर न रहे." उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है. मुख्यमंत्री फिलहाल व्यस्त हैं, जल्द समाधान होगा. मंत्री ने कहा कि भूख हड़ताल न रहे तो अच्छा रहेगा. वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे ईद हो या दिवाली, लेकिन ऐसे में भूख हड़ताल रहना बच्चों के लिए अच्छा संकेत नहीं है. उन्होंने कहा कि मेवात से उनका केवल राजनीतिक संबंध ही नहीं, बल्कि पुराना सामाजिक रिश्ता भी है. मंत्री न होने पर भी मेवात के लोगों से उनका आना-जाना रहा है.
मंत्री का आश्वासन- जल्द मुख्यमंत्री भी छात्रों के बीच होंगे: उन्होंने बताया कि उन्होंने कॉलेज के पदाधिकारियों से भी मीटिंग की है. छात्रों को आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि जल्द मुख्यमंत्री भी छात्रों के बीच होंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री समस्या के समाधान को लेकर गंभीर हैं. छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना संवैधानिक अधिकार है. उन्होंने छात्रों से निवेदन किया कि भूख हड़ताल खत्म कर दें, यदि मांग पूरी नहीं होती तो वह फिर भी उनके साथ बैठ सकते हैं. भूख हड़ताल करना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है.
27 नवंबर तक मुख्यमंत्री के आने की संभावनाः उन्होंने कहा कि उनकी आवाज प्रशासन तक पहुंच चुकी है, इसलिए भूख हड़ताल तोड़ देनी चाहिए. उन्होंने कहा कि 27 नवंबर तक मुख्यमंत्री जरूर पहुंचेंगे, हो सकता है उससे पहले ही आ जाएं. इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू ने कहा कि छात्रों की जायज मांगें मुख्यमंत्री, प्रशासन और सरकार तक पहुंचा दी गई हैं. सरकार छात्रों के साथ संवाद के माध्यम से विश्वास पैदा करना चाहती है ताकि समस्या का समाधान हो.
'मांगें सही तरीके से नहीं सुनी गईं': वहीं आंदोलन में चर्चा में आई छात्रा साजिदा ने कहा कि उनकी मांगें सही तरीके से नहीं सुनी गईं. वह चाहती थीं कि करीब 20 मिनट तक उनकी मांगें सुनी जाएं, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया. प्रशासक की ओर से न कोई फोन आया है, न कोई आश्वासन मिला है. मंत्री की ओर से आश्वासन जरूर मिला है, मुख्यमंत्री की ओर से भी समाधान का आश्वासन मिला है, लेकिन प्रशासक की ओर से कोई संपर्क नहीं हुआ, इसलिए उन्हें विश्वास नहीं है.
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'समस्या को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं': उन्होंने कहा कि उन्हें लगा था मंत्री आए हैं तो समस्या सुनी जाएगी, लेकिन सिर्फ धरना समाप्त करने की बात की गई, समस्या को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया. लिखित में कोई आश्वासन नहीं दिया गया, इसलिए धरना खत्म करने का कोई भरोसा नहीं है. छात्र रमीन खान ने कहा कि मंत्री धरना खत्म करवाने के लिए आए थे, लेकिन उनकी मुख्य मांग चौधरी जाकिर हुसैन जो प्रशासक हैं, उनका इस्तीफा है. यदि वह इस्तीफा दे देंगे तो धरना प्रदर्शन खत्म हो सकता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कॉलेज प्रशासन ने उनकी समस्या को कभी गंभीरता से नहीं लिया.