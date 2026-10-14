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L1 और L2 पदों के लिए भर्ती पर फैसला नहीं, NMDC बचेली चेकपोस्ट पर संग्राम

दंतेवाड़ा एनएमडीसी भर्ती ( ETV Bharat Chhattisgarh )

दंतेवाड़ा: एनएमडीसी की बचेली परियोजना में स्थानीय युवाओं की भर्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. एल 1 और एल2 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर 12 ग्राम पंचायतों के बेरोजगार युवाओं का बचेली चेकपोस्ट पर प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा. सोमवार सुबह 5 बजे शुरू हुए आंदोलन के चलते परियोजना का कामकाज और उत्पादन प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है. भर्ती को लेकर प्रबंधन की ओर से ठोस निर्णय नहीं होने से आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.

देर रात तक चली बैठक, नहीं निकला समाधान सोमवार देर रात करीब 1 बजे विधायक चैतराम अटामी की मौजूदगी में एनएमडीसी अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच बैठक हुई. बैठक में स्थानीय युवाओं की भर्ती से जुड़ी मांगों पर चर्चा की गई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका. इसके बाद आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को हैदराबाद भेजकर संबंधित अधिकारियों के सामने पक्ष रखने का प्रस्ताव दिया गया था.