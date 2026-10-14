L1 और L2 पदों के लिए भर्ती पर फैसला नहीं, NMDC बचेली चेकपोस्ट पर संग्राम
दंतेवाड़ा में 12 पंचायतों के युवाओं का आंदोलन जारी है. युवाओं का आरोप है कि पिछले डेढ़ साल से भर्ती नहीं की जा रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 11:10 AM IST
दंतेवाड़ा: एनएमडीसी की बचेली परियोजना में स्थानीय युवाओं की भर्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. एल 1 और एल2 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर 12 ग्राम पंचायतों के बेरोजगार युवाओं का बचेली चेकपोस्ट पर प्रदर्शन तीसरे दिन भी जारी रहा. सोमवार सुबह 5 बजे शुरू हुए आंदोलन के चलते परियोजना का कामकाज और उत्पादन प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है. भर्ती को लेकर प्रबंधन की ओर से ठोस निर्णय नहीं होने से आंदोलनकारी अपनी मांग पर अड़े हुए हैं.
देर रात तक चली बैठक, नहीं निकला समाधान
सोमवार देर रात करीब 1 बजे विधायक चैतराम अटामी की मौजूदगी में एनएमडीसी अधिकारियों और आंदोलनकारियों के बीच बैठक हुई. बैठक में स्थानीय युवाओं की भर्ती से जुड़ी मांगों पर चर्चा की गई, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं हो सका. इसके बाद आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को हैदराबाद भेजकर संबंधित अधिकारियों के सामने पक्ष रखने का प्रस्ताव दिया गया था.
मंगलवार सुबह आंदोलनकारी इस प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हुए. युवाओं का कहना है कि वे केवल चर्चा के लिए हैदराबाद जाने के बजाय भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में स्पष्ट और ठोस पहल चाहते हैं. उनका सवाल है कि जब स्थानीय युवाओं के रोजगार का मामला लंबे समय से उठाया जा रहा है, तो अब तक इसका समाधान क्यों नहीं निकल पाया है.
|एनएमडीसी के प्रबंधक हैदराबाद और कहीं बात नहीं किए हैं. वे सोच रहे होंगे कि बिना बात किए इस मामले का हल निकल जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होगा. पिछले डेढ़ साल से एल 1 और एल 2 की भर्ती पेंडिंग है. कई दल आकर बात करेंगे तो इसमें और देरी होगी- प्रदर्शनकारी युवा
सीएमडी के बयान का हवाला देकर युवाओं ने उठाए सवाल
आंदोलनकारियों के अनुसार, कमेली के सरपंच करन तामो ने बताया कि बैलाडीला दौरे के दौरान एनएमडीसी के सीएमडी कह चुके हैं कि एल 1 और एल2 पदों पर भर्ती प्रक्रिया उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है. ऐसे में युवाओं का सवाल है कि जब भर्ती का निर्णय सीएमडी के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो हैदराबाद जाकर चर्चा करने से क्या समाधान निकलेगा?
युवाओं की मांग है कि एनएमडीसी प्रबंधन भर्ती प्रक्रिया को लेकर अपना रुख स्पष्ट करे और स्थानीय बेरोजगारों के हित में ठोस निर्णय ले. आंदोलनकारियों का कहना है कि वे आश्वासन के बजाय भर्ती को लेकर आगे की कार्ययोजना और समयसीमा जानना चाहते हैं.
|दंतेवाड़ा युवा बेरोजगार संघ के बैनर तले एल-1 और एल-2 की भर्ती को लेकर यहां बैठे हुए है. यहां के युवा पढ़ लिखकर पिछले डेढ़ साल से भर्ती का इंतजार कर रहे हैं लेकिन कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है. एनएमडीसी बस्तरवासियों और युवाओं के साथ छल कर रहा है- प्रदर्शनकारी युवा
एनएमडीसी का पक्ष: 304 में से 279 छत्तीसगढ़ के उम्मीदवार
एनएमडीसी के मीडिया मैनेजर बी. उज्ज्वल के अनुसार, कंपनी स्थानीय समुदायों के कल्याण, विकास और युवाओं की आकांक्षाओं के प्रति प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में एल-1, एल-2 और एल-4 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी. चयनित उम्मीदवार वर्ष 2023 में कंपनी में शामिल हुए.
उनके मुताबिक, कुल 304 कार्मिकों की भर्ती हुई, जिनमें 279 उम्मीदवार यानी करीब 91 प्रतिशत छत्तीसगढ़ के थे. इनमें एल-2 और एल-4 के 239 कार्मिक शामिल हैं. इनमें से 105 को बचेली और 134 को किरंदुल परियोजना के लिए नियुक्त किया गया था. वहीं, एल-1 के 65 पदों में से 30 बचेली और 35 किरंदुल परियोजना के लिए थे.
मीडिया मैनेजर ने कहा कि एल-1 और एल-2 की भर्ती को लेकर युवाओं की चिंताओं पर ध्यान दिया गया है. हालांकि, मौजूदा आंदोलन के बीच नई भर्ती को लेकर किसी ठोस निर्णय की घोषणा नहीं हुई है.