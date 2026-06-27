कानपुर में सीवर लाइन डालने को लेकर प्रदर्शन; नगर निगम मुख्यालय पर लोगों ने की नारेबाजी, काम रोकने का लगाया आरोप
क्षेत्रीय पार्षद पवन गुप्ता ने बताया कि एक हफ्ते पहले ही सीवर लाइन बिछाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 8:00 PM IST
कानपुर : शहर के संतलाल का हाता में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने शनिवार को नगर निगम मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया. लोगों का कहना था कि उनके घर के आस-पास सीवर लाइन डालने का टेंडर नगर निगम की ओर से जारी किया गया था. प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मेयर और उनके बेटे पर आरोप लगाया है.
संतलाल का हाता निवासी सपना ने कहा कि बिना सीवर लाइन के हम लोगों को वर्षों से कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अब जब नगर निगम ने टेंडर जारी कर दिया है तो विकास के कार्य में कोई बाधा क्यों डाल रहा है? वहीं मौजूद लोगों ने नगर निगम मुख्यालय में मेयर प्रमिला पांडे व उनके बेटे के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की. मामले की जानकारी के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची.
इस मामले पर क्षेत्रीय पार्षद पवन गुप्ता से बात की गई तो उनका कहना था कि नगर निगम ने करीब एक हफ्ते पहले ही सीवर लाइन बिछाने के लिए टेंडर जारी कर दिया है. अब अगर कोई इसका विरोध कर रहा है तो वह कहीं से भी उचित नहीं है. लोगों ने आकर मुझसे इस बात की शिकायत की थी तो हमने उनसे यह कहा था कि वह नगर निगम मुख्यालय में जाकर अपनी बात मेयर के सामने रखें. वहीं, मेयर प्रमिला पांडे का कहना है कि वह सोमवार को इस मामले पर नगर आयुक्त से बात करेंगी.
कुछ माह पहले मुख्यालय का किया था घेराव : बता दें कि संतलाल का हाता में रहने वाले लोगों ने कुछ समय पहले अपने क्षेत्र में सीवर लाइन ना होने की दिक्कत को देखते हुए प्रभारी मंत्री के आगमन पर भी उनका घेराव किया था. हालांकि उस समय मेयर ने लोगों को अस्वस्थ किया था कि वह बहुत जल्द ही इस समस्या का समाधान करा देंगी.
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