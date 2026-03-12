ETV Bharat / state

जेडीयू में गजब खेल चल रहा है.. 7 वोट पाकर बने बक्सर जिलाध्यक्ष! पटना में धरने पर बैठे कार्यकर्ता

जिसे 7 वोट आए वो जिलाध्यक्ष बन गया और 200 वोट पार वाले के समर्थन में कार्यकर्ता जेडीयू प्रदेश मुख्यालय में धरना दे रहे हैं-

7 वोट पाकर बने जेडीयू के बक्सर जिलाध्यक्ष
7 वोट पाकर बने जेडीयू के बक्सर जिलाध्यक्ष (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 12, 2026 at 4:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार की राजधानी पटना स्थित जदयू कार्यालय में आज बड़ी संख्या में बक्सर जिले के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बक्सर जिला अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था, वहां जिसके पक्ष में ज्यादा वोटिंग हुई उसे जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया.

7 वोट पाकर बने जेडीयू के बक्सर जिलाध्यक्ष : कार्यकर्ताओं का कहना है कि वोटिंग के वक्त अशोक सिंह के पक्ष में दो सौ से अधिक मत डेलीगेट्स ने दिए थे, जबकि राजकुमार शर्मा के पक्ष में मात्र सात वोट गिरा था, फिर भी पार्टी ने राजकुमार शर्मा को जिला अध्यक्ष बना दिया है, जो कि गलत है.

वीडियो में देखें बक्सर कार्यकर्ताओं का गुस्सा (ETV Bharat)

बक्सर के कार्यकर्ताओं में गुस्सा : इस बात से कार्यकर्ता नाराज है और उसी के खिलाफ गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जेडीयू प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शन किया है. कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह प्रदर्शन तब तक जारी रहेगी जब तक पार्टी अपने निर्णय को नहीं बदलती है.

जिसने 200+ वोट पाए उसे क्यों नहीं बनाया? : प्रदर्शन कर रहे जदयू के कार्यकर्ता संजय कुमार सिंह ने कहा कि 1 मार्च को बक्सर जिला संगठन का चुनाव हुआ था. चुनाव में अशोक कुमार सिंह को 200 से ज्यादा वोट मिले थे, उसके बाद हम लोग पार्टी कार्यालय आए. निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात भी किए थे, उन्होंने कहा था कि सही समय पर चिट्ठी निकल जाएगी, लेकिन कल जो पत्र निर्गत किया गया है उसमें राजकुमार शर्मा को जिला अध्यक्ष बना दिया गया है, जिन्हें बहुत कम वोट मिले थे.

जेडीयू कार्यालय में धरने पर बैठे बक्सर के कार्यकर्ता
जेडीयू कार्यालय में धरने पर बैठे बक्सर के कार्यकर्ता (ETV Bharat)

''राजकुमार शर्मा राजद के आदमी हैं फिर भी जदयू का जिला अध्यक्ष उन्हें बनाया गया है. पार्टी ने बड़ी गलती की है. निश्चित तौर पर जब तक पार्टी अपने निर्णय को नहीं बदलती है तब तक बक्सर जिला के सभी कार्यकर्ता जदयू कार्यालय में ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे.''- संजय कुमार सिंह, कार्यकर्ता, बक्सर जेडीयू

बड़े नेताओं पर उठने लगी उंगली : अब जनता दल यूनाइटेड के संगठन चुनाव परिणाम को लेकर भी पार्टी के बड़े नेताओं पर उंगली उठने शुरू हो गयी है. बक्सर जिले के सैकड़ों कार्यकर्ता आज जदयू कार्यालय के अंदर जाकर प्रदर्शन कर रह हैं और पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है, जिला अध्यक्ष के चयन को लेकर, उसको गलत ठहराया है. साथ ही साफ-साफ कहा है कि संगठन में इस तरह की धांधली पार्टी के कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे.

इंसाफ मिलने तक प्रदर्शन : फिलहाल बक्सर से आए जेडीयू कार्यकर्ता इंसाफ मिलने तक पार्टी मुख्यालय से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब देखना यह है कि पार्टी के आलाकमान अपने कार्यकर्ताओं की मांग पर किस तरह से फैसला लेते हैं.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

PROTEST AT JDU PATNA OFFICE
BUXAR JDU PRESIDENT
राजकुमार शर्मा
जेडीयू बक्सर जिलाध्यक्ष
CONTROVERSY OF BUXAR JDU PRESIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.