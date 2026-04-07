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बीएचयू में धरना-प्रदर्शन; निर्दोष छात्र को हॉस्टल से निकालने पर भड़के छात्र, वीसी के हस्तक्षेप से सुलझा विवाद

हॉस्टल से निकाले जाने के विरोध में वीसी आवास के बाहर छात्रों ने सोमवार रात वीसी आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया था.

बीएचयू में छात्रों का धरना-प्रदर्शन
बीएचयू में छात्रों का धरना-प्रदर्शन (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 2:58 PM IST

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Updated : April 7, 2026 at 3:03 PM IST

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वाराणसी : काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देर रात वाइस चांसलर आवास के बाद छात्रों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था. प्रकरण भगवान दास छात्रावास से जुड़ा था. जहां एक निष्कासित छात्र और उसके साथ रहने वाले एक अन्य छात्र को वार्डन द्वारा रोके जाने और भोजन न करने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने नारेबाजी और हंगामा किया था. देर रात तक चले प्रदर्शन में काफी गहमा गहमी रही. चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर संदीप पोखरियाल के हस्तक्षेप के बाद छात्रों की मांगों का समाधान कर दिया गया है.

बीएचयू में धरना-प्रदर्शन. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें. प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना था कि उनके बीच का एक छात्र जिसका नाम शनि है उसको एक विवाद में दोषी पाते हुए हॉस्टल के कमरे से निकाला गया था, लेकिन एक कमरे में दो लड़के रहते हैं. ऐसे में दूसरे लड़के को भी बाहर करके वार्डन ने कमरा बंद कर दिया. जबकि उसकी कोई गलती ही नहीं थी. फोन करने पर भी वार्डन ने कॉल नहीं उठाई. इसके बाद छात्र देर रात कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठ गए थे.

इस दौरान प्रॉक्टीरियल बोर्ड के लोग पहुंचे और छात्रों को जबरन हटाने की कोशिश की. इस पर छात्र भड़क गए और वीसी आवास के बाहर डट गए. छात्रों का कहना था कि वार्डन के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. छात्रों के विरोध को देखते हुए देर रात बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और प्रॉक्टीरियल बोर्ड की तैनाती की गई थी. किसी तरह छात्रों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया गया.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वीसी आवास के बाहर सोमवार रात हुए प्रदर्शन के मामले में यूनिवर्सिटी के चीफ प्रॉक्टर प्रोफेसर संदीप पोखरियाल का कहना है कि इस संदर्भ में मामले में हॉस्टल के वार्डेन ने एक कमरा खोल दिया है. इसके अलावा कई और कमरों को बंद किया गया था, क्योंकि यह वार्डन का निर्णय था, जो लड़के इसमें शामिल नहीं थे उनके लिए हॉस्टल में प्रवेश खोला गया है. लड़कों से बातचीत करके उनकी समस्या का निस्तारण कर दिया गया है.

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Last Updated : April 7, 2026 at 3:03 PM IST

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