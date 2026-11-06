BHU में छात्रसंघ बहाली को लेकर चल रहा धरना समाप्त; कुलपति ने दिया समाधान का भरोसा
कुलपति ने समस्याओं को संज्ञान में लेते हुए समाधान का भरोसा दिया. विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 10:20 AM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रसंघ बहाली की मांग और विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर छात्रसंघ भवन पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन के समाप्त हो गया है. 10वें दिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने आंदोलन का संज्ञान लेते हुए छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया.
कुलपति के साथ हुई वार्ता में छात्रों ने विश्वविद्यालय में पिछले लगभग तीन दशकों से छात्रसंघ चुनाव न होने के कारण उत्पन्न हुई लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की कमी, विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रभावी निस्तारण का अभाव और छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षित प्राथमिकता न मिलने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाया.
प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति को बताया कि छात्रसंघ केवल चुनावी व्यवस्था नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की आवाज, अधिकारों और लोकतांत्रिक भागीदारी का महत्वपूर्ण मंच है. कुलपति ने छात्रों की सभी बातों को गंभीरतापूर्वक और धैर्य के साथ सुना. समस्याओं के समाधान की दिशा में सार्थक प्रयास करने का आश्वासन दिया.
उन्होंने बताया कि छात्र संघ चुनाव के संदर्भ में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गठित कमेटी शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ अथवा छात्र परिषद के चुनाव की आगामी प्रक्रिया प्रारंभ करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे. कहा कि विश्वविद्यालय के सभी विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना विश्वविद्यालय प्रशासन का नैतिक दायित्व है.
छात्र नेता अभिषेक कुमार सिंह (पूर्व सदस्य, छात्र परिषद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय) ने छात्रसंघ की गौरवशाली एवं समृद्ध परंपरा से कुलपति महोदय को अवगत कराते हुए कहा कि छात्र संघ विद्यार्थियों के लोकतांत्रिक अधिकार और शैक्षणिक जीवन का अभिन्न अंग है.
छात्रों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि वह अपनी समस्याओं और मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रख सकें. वहीं, धरनारत छात्र नेता शिवांश सिंह ने कहा कि छात्रसंघ बहाली की लड़ाई विद्यार्थियों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई है, जिसे हम पूरी मजबूती के साथ लड़ते रहेंगे.
कुलपति महोदय द्वारा दिए गए आश्वासन और उनकी बातों पर विश्वास व्यक्त करते हुए फिलहाल 10 दिनों से चल रहे अनिश्चितकालीन धरने को समाप्त करने का निर्णय लिया जा रहा है. हालांकि, यदि छात्रसंघ बहाली के संदर्भ में शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लिया जाता है, तो छात्र एक बार फिर इससे भी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे.
हमारी प्राथमिकता विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक व्यवस्था की पुनर्बहाली सुनिश्चित करना है. छात्र नेता सत्यम सिंह ने कुलपति के समक्ष विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली का विषय रखते हुए कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक है और शैक्षणिक एवं संस्थागत स्तर पर इसकी अपनी विशिष्ट पहचान है.
छात्र निर्मित ने अपनी शैक्षणिक समस्याओं को कुलपति महोदय के समक्ष रखते हुए उनके शीघ्र निस्तारण का आग्रह किया. कुलपति ने इन समस्याओं को भी संज्ञान में लेते हुए समाधान का भरोसा दिलाया तथा सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं.
वार्ता के दौरान कुलपति के कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में छात्र उपस्थित रहे. छात्र प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट किया कि धरना समाप्त होने का अर्थ संघर्ष समाप्त होना नहीं है. छात्रसंघ बहाली की मांग और विद्यार्थियों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रहेगा.
कुलपति प्रो. अजित कुमार चतुर्वेदी से मुलाकात की. मुलाकात के दौरान कुलपति ने कहा कि छात्रों की समस्याओं का समाधान बेहतर संवाद से ही संभव हो सकता है. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन का हमेशा यह प्रयास रहा है कि किसी भी छात्र की समस्या को सीधे सुना जाए और विश्वविद्यालय के प्रावधानों के तहत उसका उचित समाधान निकाला जाए.
कुलपति ने कहा कि किसी भी छात्र को अपनी समस्या सीधे डीन, डायरेक्टर, विभागाध्यक्ष, वार्डन और विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष रखने में किसी प्रकार का संकोच नहीं रखना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि अनेक समस्याओं का समाधान केवल ईमेल के उपयोग से भी निकाला जा सकता है.
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