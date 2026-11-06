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BHU में छात्रसंघ बहाली को लेकर चल रहा धरना समाप्त; कुलपति ने दिया समाधान का भरोसा

BHU में छात्रसंघ बहाली को लेकर चल रहा धरना समाप्त. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय में छात्रसंघ बहाली की मांग और विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर छात्रसंघ भवन पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन के समाप्त हो गया है. 10वें दिन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी ने आंदोलन का संज्ञान लेते हुए छात्रों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए आमंत्रित किया.

कुलपति के साथ हुई वार्ता में छात्रों ने विश्वविद्यालय में पिछले लगभग तीन दशकों से छात्रसंघ चुनाव न होने के कारण उत्पन्न हुई लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की कमी, विद्यार्थियों की समस्याओं के प्रभावी निस्तारण का अभाव और छात्र हित से जुड़े मुद्दों पर अपेक्षित प्राथमिकता न मिलने जैसे महत्वपूर्ण विषयों को प्रमुखता से उठाया.