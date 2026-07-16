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मसूरी के झड़ीपानी में रेलवे की बेदखली कार्रवाई का विरोध, 7 दिन का नोटिस मिलने से बढ़ी चिंता

मसूरी के झड़ीपानी में आरपीएफ और पुलिस के साथ पहुंचे रेलवे के अधिकारी, बेदखली कार्रवाई का लोगों ने किया विरोध, सात दिन का दिया नोटिस

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रेलवे से कारण बताओ नोटिस मिलने पर आक्रोशित लोग (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 16, 2026 at 7:48 PM IST

4 Min Read
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मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र में रेलवे की जमीन को लेकर विवाद एक बार फिर गहरा गया है. उत्तर रेलवे के संपदा अधिकारी (प्रथम) मुरादाबाद की ओर से क्षेत्र के कई निवासियों को सार्वजनिक परिसर (अनाधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 की धारा-4 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस में सात दिन के भीतर जवाब देने या परिसर खाली करने के संबंध में अपना पक्ष रखने को कहा गया है. निर्धारित अवधि में जवाब न देने पर एकपक्षीय बेदखली आदेश पारित किए जाने की चेतावनी भी दी गई है.

दरअसल, गुरुवार यानी 16 जुलाई को रेलवे के अधिकारी, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और स्थानीय पुलिस के साथ झड़ीपानी क्षेत्र में पहुंचे. अधिकारियों के पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया और रेलवे के दावे पर सवाल उठाए. इससे क्षेत्र में कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया.

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पुलिस के साथ झड़ीपानी पहुंचे रेलवे के अधिकारी (फोटो- ETV Bharat)

क्या है रेलवे का दावा? नोटिस के मुताबिक, संपदा अधिकारी को यह विश्वास करने का आधार मिला है कि संबंधित लोग रेलवे की सार्वजनिक संपत्ति पर अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं. इसी आधार पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय के भीतर संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, तो बेदखली की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी.

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रेलवे का नोटिस (फोटो सोर्स- Railways)

स्थानीय लोगों का पक्ष: स्थानीय निवासी प्रदीप भंडारी और सतीश कुमार समेत कई लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे के अधिकारी लगभग हर तीसरे महीने पुलिस के साथ क्षेत्र में पहुंचते हैं और लोगों पर मकान खाली करने का दबाव बनाते हैं. उनका आरोप है कि आज तक रेलवे ने ऐसा कोई स्पष्ट दस्तावेज सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया, जिससे यह साबित हो सके कि संबंधित भूमि रेलवे की है.

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रेलवे की जमीन को लेकर विवाद (फोटो- ETV Bharat)

स्थानीय निवासियों का कहना है कि उनके मकानों की विधिवत रजिस्ट्री हो चुकी है और नगर पालिका से नामांतरण (म्यूटेशन) भी कराया जा चुका है. इसके बावजूद रेलवे लगातार इस भूमि पर अपना स्वामित्व जताते हुए इसे खाली कराने की बात कर रहा है.

मानसिक उत्पीड़न का आरोप: स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बार-बार नोटिस और अधिकारियों की कार्रवाई से वे मानसिक रूप से परेशान हैं. उनका कहना है कि वर्षों से रहने वाले परिवारों में भविष्य को लेकर असमंजस और डर का माहौल है. उनका कहना है कि यदि यह क्रम जारी रहा, तो वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.

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कार्रवाई का विरोध (फोटो- ETV Bharat)

रेलवे ने नहीं दी आधिकारिक प्रतिक्रिया: पूरे घटनाक्रम के दौरान रेलवे के अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत करने से इनकार कर दिया. इसलिए रेलवे की ओर से भूमि के स्वामित्व, नोटिस जारी करने के आधार या आगे की प्रस्तावित कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आ सका.

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रेलवे की बेदखली कार्रवाई का विरोध (फोटो- ETV Bharat)

मामला बना चर्चा का विषय: जड़ीपानी क्षेत्र में भूमि स्वामित्व को लेकर रेलवे और स्थानीय निवासियों के बीच विवाद लंबे समय से चला आ रहा है. एक ओर रेलवे इसे अपनी संपत्ति बताते हुए बेदखली की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर निवासी अपने स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों का हवाला देकर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं.

ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नोटिसों के जवाब और संभावित कानूनी प्रक्रिया के बाद इस विवाद का समाधान किस दिशा में आगे बढ़ता है. फिलहाल, रेलवे के नोटिस के बाद लोगों में असमंजस की स्थिति की स्थिति है. साथ ही गुस्सा और चिंता का माहौल है.

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