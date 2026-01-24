ETV Bharat / state

अविमुक्तेश्वरानंद के कैंप के बाहर लगे 'आई लव बुलडोजर बाबा' के नारे, लाठी–डंडा लेकर पहुंचे युवक

एसएसपी मेला नीरज पांडेय ने कहा कि वीडियो फुटेज के आधार पर युवकों की पहचान की जा रही है. शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है.

January 24, 2026

January 24, 2026

प्रयागराज: प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में सोमवार देर कुछ युवकों ने ज्योतिषपीठ बदरिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर नारेबाजी की. युवकों के हाथों में भगवा झंडे, बैनर और लाठी-डंडे थे. वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया. इस मामले में ज्योतिषपीठ के पंकज पांडेय की ओर से कल्पवासी थाने में तहरीर दी गई है.

युवकों ने लगाए 'आई लव बुलडोजर बाबा' नारे: मामला थाना कल्पवासी मेला क्षेत्र का है. ज्योतिषपीठ बदरिकाश्रम के मेलाप्रभारी पंकज पांडेय ने इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ अराजक तत्व संगठित रूप से शिविर के बाहर पहुंचे और भड़काऊ अंदाज में नारेबाजी करने लगे. युवकों ने 'आई लव बुलडोजर बाबा' नारे लगाए थे.

अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा. (Video Credit: ETV Bharat)

अराजक तत्व हाथ में लाठी–डंडा लेकर पहुंचे: शिकायत में कहा गया है कि यह वाकया करीब साढ़े सात बजे हुआ. शिविर परिसर में कुछ अराजक तत्व हाथों में लाठी–डंडा और झंडा लिए पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए घुसने लगे. सेवकों ने रोकने का प्रयास किया, तो हाथापाई करने लगे. अराजक तत्व मारपीट पर आमादा थे. किसी तरह से सेवकों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शिविर से बाहर किया.

अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के हंगामा: सेक्टर चार स्थित त्रिवेणी मार्ग पर शिविर के बाहर की शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मौनी अमावस्या से पालकी पर रह रहे हैं. ऐसे में कुछ भी घटना हो सकती थी. अगर ऐसी घटना दोबारा हुई, तो सुरक्षा को गंभीर खतरा खड़ा हो सकता है. ऐसे में हमले की नियम से आए अराजकतत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. तहरीर में शिविर परिसर की सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की गई है.

श्रद्धालुओं में दहशत का माहौल: पुरी ज्योतिष्पीठ के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने बताया कि युवकों की संख्या कम नहीं थी और उनके हाथों में डंडे होने से शिविर के आसपास मौजूद श्रद्धालुओं और साधु-संतों में दहशत का माहौल बन गया. यह माहौल खराब करने की सोची-समझी कोशिश लग रही है. उन्होंने प्रशासन से शिविर की सुरक्षा बढ़ाने और शामिल लोगों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की है. शिकायत के साथ सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराई गयी है.

वीडियो फुटेज के आधार पर युवकों की पहचान: सूचना मिलने के बाद मेला पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एसएसपी मेला नीरज पांडेय ने कहा वीडियो फुटेज के आधार पर युवकों की पहचान की जा रही है. मेला क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अराजकता या माहौल बिगाड़ने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी.

