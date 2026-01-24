ETV Bharat / state

अविमुक्तेश्वरानंद के कैंप के बाहर लगे 'आई लव बुलडोजर बाबा' के नारे, लाठी–डंडा लेकर पहुंचे युवक

सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ वाकया. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में सोमवार देर कुछ युवकों ने ज्योतिषपीठ बदरिकाश्रम के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर नारेबाजी की. युवकों के हाथों में भगवा झंडे, बैनर और लाठी-डंडे थे. वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया. इस मामले में ज्योतिषपीठ के पंकज पांडेय की ओर से कल्पवासी थाने में तहरीर दी गई है. युवकों ने लगाए 'आई लव बुलडोजर बाबा' नारे: मामला थाना कल्पवासी मेला क्षेत्र का है. ज्योतिषपीठ बदरिकाश्रम के मेलाप्रभारी पंकज पांडेय ने इस मामले को लेकर पुलिस से शिकायत की है. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ अराजक तत्व संगठित रूप से शिविर के बाहर पहुंचे और भड़काऊ अंदाज में नारेबाजी करने लगे. युवकों ने 'आई लव बुलडोजर बाबा' नारे लगाए थे. अविमुक्तेश्वरानंद के शिविर के बाहर हंगामा. (Video Credit: ETV Bharat) अराजक तत्व हाथ में लाठी–डंडा लेकर पहुंचे: शिकायत में कहा गया है कि यह वाकया करीब साढ़े सात बजे हुआ. शिविर परिसर में कुछ अराजक तत्व हाथों में लाठी–डंडा और झंडा लिए पहुंच गए और नारेबाजी करते हुए घुसने लगे. सेवकों ने रोकने का प्रयास किया, तो हाथापाई करने लगे. अराजक तत्व मारपीट पर आमादा थे. किसी तरह से सेवकों और कार्यकर्ताओं ने उन्हें शिविर से बाहर किया.