पाली में भड़की आरक्षण की 'आग' तो पुलिस ने भांजी लाठियां, आंसू गैस के गोले छोड़े

मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था. एहतियात के तौर पर पुलिस प्रशासन ने हाईवे को एक ओर से बंद कर दिया. जिले के पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और बाली उपखंड अधिकारी सहित कई उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में रखने के प्रयास किया. इसी दौरान भीड़ के उग्र हो जाने पर पथराव की घटनाएं हुईं. जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को तितर बितर किया.

पाली: राष्ट्रीय पशुपालक संघ व डीएनटी संघर्ष समिति के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को बाली उपखंड के बालराई गांव स्थित ब्यावर-पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर विशाल महापड़ाव व बहिष्कार आंदोलन आयोजित किया गया. डीएनटी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह देवासी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विरोध-प्रदर्शन किया. आंदोलन के दौरान समाज के लोगों ने कुछ समय के लिए नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया.

लाल सिंह देवासी ने अपने संबोधन में कहा कि डीएनटी समाज को अब तक उसका अधिकार नहीं मिला है. आजादी के 75 साल बाद भी यह समाज पहचान और सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से डीएनटी समुदाय के पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार और आरक्षण से जुड़ी मांगों पर ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं. देवासी ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समाज की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

देवासी ने बताया कि प्रमुख मांगों में डीएनटी समाज को स्थाई आवास, सरकारी योजनाओं में प्राथमिक लाभ, रोजगार अवसरों में आरक्षण और डीएनटी आयोग की सिफारिशों को लागू करना शामिल है. उन्होंने कहा कि समाज अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेगा और हक की लड़ाई शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त तरीके से जारी रखेगा.

प्रशासनिक अधिकारियों और समाज प्रतिनिधियों के बीच वार्ता की कोशिशें शुक्रवार देर शाम तक जारी रहीं. स्थिति पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर है.

डीएनटी समाज का महापड़ाव (ETV Bharat Pali)

DNT क्या है ? : डीएनटी तीन शब्दों का संक्षिप्त रूप है. D = Denotified Tribes (विमुक्त). इसमें वे जातियां आती हैं जिन्होंने अंग्रेजी शासन का विरोध किया था और अंग्रेजों ने उन्हें आपराधिक जनजाति एक्ट 1871 (Criminal Tribes Act) के तहत सूचित (नोटिफाइड) घोषित कर दिया था. आजादी के बाद इस कानून को 1952 में रद्द कर दिया गया और इन जातियों को डिनोटिफाइड (विमुक्त) कर दिया गया. राजस्थान में इन जातियों में नायक, सांसी, कंजर, नट, भाट, मुल्तानी आदि आती हैं.

NT = Nomadic and Semi Nomadic Tribes (घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू) : Nomadic Tribes (घुमंतू जनजाति) - वे समुदाय जो अपनी आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है. राजस्थान में इन जातियों में बंजारा, गाड़िया लुहार, पारधी, ईरानी, जोगी कालबेलिया, सिक्कलिगर आदि आते हैं.

Semi-Nomadic (अर्ध-घुमंतू जनजाति) - ऐसे समुदाय जो अपनी आजीविका के लिए या अपने पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, लेकिन उनका एक स्थायी निवास होता है. इसमें रेबारी, राठ, सारंगी भोपा, जोगी आदि शामिल हैं.