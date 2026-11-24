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कोटा में धर्मस्थल को पहुंचाया नुकसान, विरोध में हिंदू संगठनों का धरना एवं प्रदर्शन...FIR दर्ज

हिंदू संगठनों के साथ विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे स्थानीय लोग. ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में थेकड़ा में नहर के नजदीक एक धार्मिक स्थल को खंडित करने का मामला सामने आया. अज्ञात बदमाशों ने धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया. घटना के विरोध में सोमवार देर रात विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था. इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. जनाक्रोश को देखते पार्षद ने थाने में शिकायत दी. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया.