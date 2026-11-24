कोटा में धर्मस्थल को पहुंचाया नुकसान, विरोध में हिंदू संगठनों का धरना एवं प्रदर्शन...FIR दर्ज
उद्योग नगर थाना क्षेत्र में थेकड़ा में नहर के पास धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाने का मामला. अज्ञात बदमाश की करतूत.
Published : November 24, 2026 at 1:43 PM IST
कोटा: शहर के उद्योग नगर थाना इलाके में थेकड़ा में नहर के नजदीक एक धार्मिक स्थल को खंडित करने का मामला सामने आया. अज्ञात बदमाशों ने धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाया. घटना के विरोध में सोमवार देर रात विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था. इसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए. जनाक्रोश को देखते पार्षद ने थाने में शिकायत दी. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया.
उद्योग नगर थाना अधिकारी आनंद यादव ने बताया कि थेकड़ा नहर के नजदीक पेड़ के नीचे धर्मस्थल था. यहां पूजा के लिए स्थानीय लोग आते थे. अज्ञात व्यक्ति के धर्मस्थल को नुकसान पहुंचाने की सूचना मिली, हालांकि इसे किसने अंजाम दिया, यह क्लियर नहीं हो पाया. पार्षद ओमप्रकाश खटाना ने इस संबंध में शिकायत दी. इसके बाद मुकदमा दर्ज किया. जांच पड़ताल शुरू कर दी. मामले की जांच यादव कर रहे हैं.
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कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र प्रदर्शन की चेतावनी: विश्व हिंदू परिषद के कोटा महानगर मंत्री आशीष शर्मा ने बताया कि समाजकंटक भगवान की पूजा सामग्री भी चुरा ले गए. उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया एवं समाजकंटकों पर कार्रवाई की मांग की. सूचना पर हिंदू संगठनों के लोग घटनास्थल पहुंचे. लोगों ने घटना के विरोध में धरना दिया एवं प्रदर्शन किया. स्थानीय बाशिंदों का कहना था, समाजकंटक परेशान कर रहे हैं. आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा.
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