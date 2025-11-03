दुर्ग के खुर्सीपार स्टेडियम में खुली शराब दुकान का विरोध, पार्षद के साथ रहवासी पहुंचे कलेक्ट्रेट, बोले- खेलने की जगह तो छोड़ दो
लोगों ने शराब दुकान को तत्काल बंद करने की मांग की है. कहा कि, ये बच्चों के खेलने और महिलाओं के वॉक करने की जगह.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 3, 2025 at 5:52 PM IST
दुर्ग: जिले के खुर्सीपार स्थित पंडित दीनदयाल स्टेडियम परिसर में खुली शराब दुकान का विरोध तेज हो रहा है. सोमवार को वार्ड पार्षद भूपेंद्र यादव के साथ बड़ी संख्या में रहवासी कलेक्टर से मिलने पहुंचे. उन्होंने जनदर्शन में कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए स्टेडियम परिसर में संचालित शराब दुकान को तत्काल बंद करने की मांग की. रहवासियों ने बताया कि यह दुकान चार दिन पहले खोली गई है, जबकि इसका विरोध लंबे समय से किया जा रहा था.
महिलाएं और बच्चे आते-जाते हैं: पार्षद भूपेंद्र यादव ने बताया कि स्टेडियम परिसर में शराब दुकान खुलने से बच्चों के खेलकूद और ट्रेनिंग पर नकारात्मक असर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह जगह खेल गतिविधियों के लिए आरक्षित है, जहां रोजाना सैकड़ों बच्चे प्रैक्टिस करने आते हैं और महिलाएं सुबह-शाम वॉकिंग के लिए पहुंचती हैं. ऐसे में शराब दुकान से वातावरण दूषित होगा. शराब दुकान से सामाजिक समस्याएं बढ़ेंगी.
गिरफ्तारी भी हो चुकी है: पार्षद यादव खेलो इंडिया या शराब पी लो इंडिया लिखे टी-शर्ट पहनकर लगातार विरोध दर्ज करा रहे थे. इसी मुद्दे को लेकर कुछ दिन पहले उन्हें और उनके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था, पार्षद यादव ने कहा कि, शराब दुकान हटाने की लड़ाई जारी रहेगी.
शराब दुकान को आवासीय क्षेत्र और खेल परिसर से हटाकर किसी दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए ताकि बच्चों और महिलाओं को असुविधा न हो. हमने जगह का भी सुझाव दिया है- भूपेंद्र यादव, पार्षद, खुर्सीपार
कलेक्टर ने दिया आश्वासन: करीब 100 से अधिक वार्डवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा. कलेक्टर ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और उचित कार्रवाई पर विचार किया जाएगा. पार्षद ने कहा कि यदि प्रशासन ने सुनवाई नहीं की तो वे न्यायालय की शरण लेंगे और आगामी नगर निगम की सामान्य सभा में इस प्रस्ताव को निरस्त करने का प्रस्ताव रखेंगे.