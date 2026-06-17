सात दिन से पेयजल संकट झेल रहे लोगों का फूटा गुस्सा, चक्काजाम कर मटकियां फोड़ी, दी चेतावनी
महिलाओं ने खाली मटकियां लेकर विरोध जताया और सड़क पर मटकियां फोड़कर प्रशासन को चेतावनी दी.
Published : June 17, 2026 at 1:29 PM IST
बूंदी: शहर के नैनवा रोड क्षेत्र में पिछले सात दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप होने से परेशान क्षेत्रवासियों का आक्रोश बुधवार को सड़क पर फूट पड़ा. पानी की समस्या से त्रस्त लोगों ने पूर्व पार्षद टीकम जैन के नेतृत्व में नैनवा रोड पर चक्काजाम कर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने सड़क पर मटकियां फोड़कर जलदाय विभाग के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया. प्रदर्शन के चलते मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात एक घंटे तक देर तक बाधित रहा.
एक सप्ताह से नहीं हो रही जलापूर्ति : क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से इलाके में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है. भीषण गर्मी के बीच लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं. घरों में पेयजल की कमी के कारण दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को निजी टैंकरों व अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों का धैर्य जवाब दे गया और वे सड़क पर उतर आए. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. महिलाओं ने खाली मटकियां लेकर विरोध जताया और सड़क पर मटकियां फोड़कर प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
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अधिकारी आमजन की समस्याओं पर गम्भीर नहीं : पूर्व पार्षद टीकम जैन ने कहा कि भीषण गर्मी में पानी जैसी मूलभूत सुविधा के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्रवासी लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी समस्या के समाधान के प्रति गंभीर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि जनता को उसके अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा और जब तक नियमित जलापूर्ति बहाल नहीं होती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा. टीकम जैन ने चेतावनी दी कि यदि अगले 24 घंटों में जलापूर्ति सुचारू नहीं की गई तो जलदाय विभाग के कार्यालय का घेराव कर इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन किया जाएगा.
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जलदाय विभाग के अधिकारियों ने दिया आश्वासन : जाम और प्रदर्शन की सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस और जलदाय विभाग के सहायक अभियंता नवीन नागर मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों और पूर्व पार्षद टीकम जैन से समझाइश की. साथ ही क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने और नियमित सप्लाई बहाल करने का भरोसा दिलाया गया. इसके बाद पार्षद और क्षेत्रवासियों ने जाम खोला.
नैनवा रोड क्षेत्र में तकनीकी खामी को जल्द दूर कर टैंकरों के माध्यम से तुरंत पानी पहुंचाने और नियमित सप्लाई बहाल करने ठोस आश्वासन दिया. तकनीकी खामी के कारण जलापूर्ति प्रभावित हुई है, जिसे जल्द दुरुस्त किया जाएगा. : सहायक अभियंता नवीन नागर