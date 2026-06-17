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सात दिन से पेयजल संकट झेल रहे लोगों का फूटा गुस्सा, चक्काजाम कर मटकियां फोड़ी, दी चेतावनी

परेशान क्षेत्रवासियों का आक्रोश ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: शहर के नैनवा रोड क्षेत्र में पिछले सात दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप होने से परेशान क्षेत्रवासियों का आक्रोश बुधवार को सड़क पर फूट पड़ा. पानी की समस्या से त्रस्त लोगों ने पूर्व पार्षद टीकम जैन के नेतृत्व में नैनवा रोड पर चक्काजाम कर जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान महिलाओं और स्थानीय नागरिकों ने सड़क पर मटकियां फोड़कर जलदाय विभाग के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया. प्रदर्शन के चलते मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात एक घंटे तक देर तक बाधित रहा. एक सप्ताह से नहीं हो रही जलापूर्ति : क्षेत्रवासियों का कहना है कि पिछले एक सप्ताह से इलाके में नियमित जलापूर्ति नहीं हो रही है. भीषण गर्मी के बीच लोग बूंद-बूंद पानी के लिए परेशान हैं. घरों में पेयजल की कमी के कारण दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को निजी टैंकरों व अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से लोगों का धैर्य जवाब दे गया और वे सड़क पर उतर आए. प्रदर्शन के दौरान लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. महिलाओं ने खाली मटकियां लेकर विरोध जताया और सड़क पर मटकियां फोड़कर प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. पढे़ं. लूणी विधानसभा में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर मटकियां फोड़ीं, आरोप- विधायक अपने क्षेत्र के लोगों को पानी की आपूर्ति कर रहे