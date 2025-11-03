ETV Bharat / state

वर्टिकल व्यवस्था का विरोध हुआ तेज; सर्किल दफ्तर का बिजली कर्मचारियों ने किया घेराव, लगाया छंटनी का आरोप

सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा/निविदा कर्मचारी संघ के नेतृत्व में सर्किल ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया गया.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 4:31 PM IST

Updated : November 3, 2025 at 4:55 PM IST

लखनऊ: लखनऊ में 15 नवंबर से लागू हो रही वर्टिकल व्यवस्था का विरोध और तेज हो गया है. बिजली विभाग के संगठन अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव शुरू कर चुके हैं. सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा/निविदा कर्मचारी संघ के नेतृत्व में सर्किल ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान संगठन के नेताओं ने वर्टिकल व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की.

उनका कहना है कि विभागीय अधिकारी भले वर्टिकल व्यवस्था को बेहतर बताने का झूठ बोलें, लेकिन सच यही है कि वर्टिकल व्यवस्था उपभोक्ताओं के हित में होगी न कर्मचारियों के हित में. हमें किसी कीमत पर वर्टिकल व्यवस्था मंजूर नहीं है.

कर्मचारियों की छंटनी की गई: प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि जहां भी वर्टिकल व्यवस्था लागू है, वहां पर कर्मचारियों की छंटनी की गई है. आउटसोर्स कर्मचारियों का उत्पीड़न और बढ़ा है. संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वर्टिकल व्यवस्था लागू करने का फैसला वापस नहीं लिया गया, तो 14 नवंबर को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.

वर्टिकल व्यवस्था नुकसानदायक है: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा/निविदा कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने सर्किल कार्यालय के घेराव करते हुए कर्मचारियों को संबोधित किया. कहा कि वर्टिकल व्यवस्था नुकसानदायक है. उपभोक्ताओं को समय पर सेवाएं नहीं मिल पाएंगी. कर्मचारियों का उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ेगा. पहले व्यवस्था एक नवंबर से ही लागू की जा रही थी, लेकिन विरोध के बाद इसकी तारीख को बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया गया है. हमें चुप नहीं बैठना है.

सवालों का जवाब प्रबंधन के पास नहीं: संघर्ष करना है और इस व्यवस्था को लागू नहीं होने देना है. उन्होंने कहा कि जिन जिलों में यह व्यवस्था लागू है उन जिलों का हाल क्या है? क्या वहां पर उपभोक्ताओं के संतुष्टि का औसत बढ़ा है? क्या राजस्व बढ़ोतरी हुई है? क्या बिजली आपूर्ति व्यवस्था में सुधार हुआ है? ऐसे कई सारे सवाल पावर कार्पोरेशन प्रबंधन से संगठन की तरफ से पूछे गए हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब प्रबंधन के पास नहीं है.

बिजली आपूर्ति व्यवस्था पहले ही बेहतर है: सीधी सी बात है कि वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पहले बिजली आपूर्ति व्यवस्था भी बेहतर है. राजस्व वसूली भी बेहतर है और उपभोक्ताओं के संतुष्टि का औसत भी अच्छा है. उन जिलों की रिपोर्ट संगठन ने तैयार की है जहां पर वर्टिकल व्यवस्था लागू होने से पहले और व्यवस्था लागू होने के बाद का अंतर साफ तौर पर नजर आता है. हजारों कर्मचारियों की नौकरी लेने का यह प्रयास प्रबंधन की तरफ से किया जा रहा है, जो हमें मंजूर नहीं है.

मध्यांचल एमडी दफ्तर का घेराव 14 नवंबर को: इस व्यवस्था के लागू होने के बाद भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ेगा. यही सोचकर यह व्यवस्था लागू की जा रही है. उन्होंने कहा कि सर्किलवाइज प्रदर्शन का यह क्रम जारी रहेगा. हर सर्किल पर हर रोज वर्टिकल व्यवस्था लागू होने के खिलाफ विरोध किया जाएगा. 15 नवंबर को लखनऊ में ये व्यवस्था लागू करने की तारीख तय की गई है.

उससे पहले 14 नवंबर को बड़े स्तर पर कर्मचारी इकट्ठा होकर मध्यांचल एमडी कार्यालय का घेराव करेंगे. इस व्यवस्था को लागू करने से पहले ही मध्यांचल प्रबंधन को काम वापस करने के लिए मजबूर करेंगे.

