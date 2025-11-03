ETV Bharat / state

वर्टिकल व्यवस्था का विरोध हुआ तेज; सर्किल दफ्तर का बिजली कर्मचारियों ने किया घेराव, लगाया छंटनी का आरोप

बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ में 15 नवंबर से लागू हो रही वर्टिकल व्यवस्था का विरोध और तेज हो गया है. बिजली विभाग के संगठन अधीक्षण अभियंता कार्यालय का घेराव शुरू कर चुके हैं. सोमवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा/निविदा कर्मचारी संघ के नेतृत्व में सर्किल ऑफिस में विरोध प्रदर्शन किया गया. इस दौरान संगठन के नेताओं ने वर्टिकल व्यवस्था के खिलाफ आवाज बुलंद की. उनका कहना है कि विभागीय अधिकारी भले वर्टिकल व्यवस्था को बेहतर बताने का झूठ बोलें, लेकिन सच यही है कि वर्टिकल व्यवस्था उपभोक्ताओं के हित में होगी न कर्मचारियों के हित में. हमें किसी कीमत पर वर्टिकल व्यवस्था मंजूर नहीं है. लखनऊ में कर्मचारी संघ का प्रदर्शन (Video Credit: ETV Bharat) कर्मचारियों की छंटनी की गई: प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने कहा कि जहां भी वर्टिकल व्यवस्था लागू है, वहां पर कर्मचारियों की छंटनी की गई है. आउटसोर्स कर्मचारियों का उत्पीड़न और बढ़ा है. संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि वर्टिकल व्यवस्था लागू करने का फैसला वापस नहीं लिया गया, तो 14 नवंबर को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय पर बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. वर्टिकल व्यवस्था नुकसानदायक है: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन संविदा/निविदा कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने सर्किल कार्यालय के घेराव करते हुए कर्मचारियों को संबोधित किया. कहा कि वर्टिकल व्यवस्था नुकसानदायक है. उपभोक्ताओं को समय पर सेवाएं नहीं मिल पाएंगी. कर्मचारियों का उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ेगा. पहले व्यवस्था एक नवंबर से ही लागू की जा रही थी, लेकिन विरोध के बाद इसकी तारीख को बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया गया है. हमें चुप नहीं बैठना है.