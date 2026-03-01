ETV Bharat / state

यूजीसी के विरोध में जूना अखाड़ा, गंगा पूजन कर पदयात्रा शुरू, 8 मार्च को दिल्ली में महा आंदोलन

हरिद्वार: यूजीसी के नए नियमों विरोध में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी यति नरसिम्हानंद गिरी के शिष्यों ने हरिद्वार स्थित सर्वानंद घाट से पदयात्रा की शुरुआत की. रविवार को मां गंगा का पूजन कर यात्रा की सफलता की कामना की गई. साथ ही केंद्र सरकार यूजीसी कानून वापस लेने की मांग की.

इस दौरान श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ता और सवर्ण समाज के कई लोग भी मौजूद रहे. आचार्य संजय शास्त्री ने विधि विधान के साथ गंगा पूजन कराया. गंगा पूजन के बाद साधु संत दिल्ली के रामलीला मैदान के लिए रवाना हो गए. इस अवसर पर श्री अखंड परशुराम अखाड़े के अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक ने कहा जो सवर्ण समाज के नेता यूजीसी को लेकर कुछ नहीं बोल पा रहे है, मां गंगा उन्हें सद्बुद्धि दे. जब तक यह सरकार काला कानून वापस नहीं लेती, तब तक विरोध का सिलसिला जारी रहेगा.

हरिद्वार यूजीसी का विरोध (ETV Bharat)

यति नरसिम्हानंद गिरी के शिष्य महंत स्वामी यति रामस्वरूपानंद गिरी ने आरोप लगाया कि यूजीसी के नियमों में परिवर्तन कर सरकार ने सवर्ण समाज पर काला कानून थोपने का कार्य किया है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया मां गंगा का आशीर्वाद लेकर उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की है. कई पड़ावों को पार करते हुए यह यात्रा आगामी आठ मार्च को दिल्ली पहुंचेगी. वहां आयोजित जनसभा में भाग लिया जाएगा.