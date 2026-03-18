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यूजीसी एक्ट के विरोध में जयपुर में प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर किया हनुमान चालीसा का पाठ

लोगों ने साफ किया कि सरकार ने इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा.

यूजीसी के विरोध में धरना
यूजीसी के विरोध में धरना (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 18, 2026 at 12:49 PM IST

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Updated : March 18, 2026 at 1:20 PM IST

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जयपुर : यूजीसी की अधिसूचना और एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ देशभर में विरोध हो रहा है. राजस्थान में भी इस विरोध की गूंज सुनाई दे रही है. बुधवार को इसी कड़ी में राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर समता आंदोलन समिति की ओर से काली पट्टी बांधकर हनुमान चालीसा के पाठ किया गया. इसके साथ यूजीसी और एट्रोसिटी एक्ट गो बैक के नारे लगाए गए. विरोध दर्ज करा रहे सर्व समाज के लोगों ने साफ किया कि सरकार ने इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया तो आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा.

'यूजीसी गो बैक' और 'एट्रोसिटी एक्ट वापस लो' के नारे : प्रदर्शन के दौरान 'यूजीसी गो बैक' और 'एट्रोसिटी एक्ट वापस लो' जैसे नारे लगाए गए. समता आंदोलन समिति के फाउंडर योगेंद्र राठौड़ का कहना था कि सरकार की ओर से लाए गए ये नियम समाज में विभाजन पैदा कर रहे हैं और इन्हें तुरंत वापस लिया जाना चाहिए. उनका यह भी कहना था कि यदि सरकार ने इन तथाकथित काले कानूनों को वापस नहीं लिया, तो आने वाले चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा. योगेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए समाज को जातीय आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है. यूजीसी की नई अधिसूचना और एट्रोसिटी एक्ट का मौजूदा स्वरूप इस दिशा में बड़ा उदाहरण है. हनुमान चालीसा का पाठ इस उद्देश्य से किया गया ताकि भगवान हनुमान सरकार को सही निर्णय लेने की सद्बुद्धि दें.

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यूजीसी एक्ट के विरोध में जयपुर में प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

शिक्षा के मंदिर में जातीय जहर : समिति के राष्ट्रीय महामंत्री आर. एन. गौड़ ने कहा कि शिक्षा संस्थान ऐसे स्थान होते हैं, जहां बिना किसी जाति या धर्म के भेदभाव के शिक्षा दी जानी चाहिए, लेकिन वर्तमान नीतियों के माध्यम से वहां भी जातीय विभाजन को बढ़ावा दिया जा रहा है. शिक्षा के मंदिर में जातीय जहर घोलकर समाज को बांटने की कोशिश हो रही है. उन्होंने इस प्रवृत्ति को निंदनीय बताते हुए कहा कि यह देश की एकता और सामाजिक समरसता के लिए खतरा है. जिस तरह अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी, उसी तरह आज के कुछ राजनेता भी समाज को बांटकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि देश की जनता अब इस तरह की राजनीति को समझ चुकी है और इसे स्वीकार नहीं करेगी.

काली पट्टी बांधकर किया हनुमान चालीसा का पाठ
काली पट्टी बांधकर किया हनुमान चालीसा का पाठ (ETV Bharat Jaipur)

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समाज में गहरी खाई पैदा : प्रदर्शन में शामिल पूर्व अधिकारी बालमुकुंद शर्मा ने कहा कि भारत में अनेक जातियां हैं और यदि सरकार हर नीति को जातीय आधार पर बनाएगी, तो इससे समाज में गहरी खाई पैदा हो जाएगी. उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की कोशिशें देश को कमजोर करेगी. शर्मा ने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि पहले भी धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, जिससे किसी को वास्तविक लाभ नहीं मिला. छोटी उम्र के बच्चों में जातीय सोच को बढ़ावा देना समाज के लिए खतरनाक है और इससे भविष्य में सामाजिक तनाव बढ़ सकता है. उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह ऐसी नीतियों पर पुनर्विचार करें और समाज को एकजुट रखने की दिशा में काम करें.

Last Updated : March 18, 2026 at 1:20 PM IST

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