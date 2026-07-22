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UCC के विरोध में मुस्लिम समाज का धरना शुरू, आरिफ मसूद जाएंगे कोर्ट

UCC के विरोध में मुस्लिम समाज का धरना शुरू ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पास होने के बाद भोपाल के स्थानीय विधायक विरोध पर उतर आए हैं. विधायक आरिफ मसूद ने मंगलवार को यादगार-ए-शाहजहानी पार्क पर मुस्लिम समाज के साथ धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने UCC को "काला कानून" बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की. हम यूसीसी नहीं मानेंगे, कोर्ट जाएंगे : आरिफ मसूद मध्य प्रदेश विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है. विपक्ष ने भले ही इसका पुरजोर किया हो लेकिन सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर इसे पास कर दिया है. UCC लागू होने के बाद अब मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया है. भोपाल के शाहजहानी पार्क में यूसीसी के खिलाफ धरना देते हुए भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, '' हम इस काले कानून को नहीं मानेंगे और इसके खिलाफ कोर्ट जाकर इसे चैलेंज करेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे. हम यूसीसी नहीं मानेंगे, कोर्ट जाएंगे : आरिफ मसूद (Etv Bharat)