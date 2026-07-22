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UCC के विरोध में मुस्लिम समाज का धरना शुरू, आरिफ मसूद जाएंगे कोर्ट

मध्य प्रदेश में शादी, तलाक, लिव इन रिलेशन, प्रॉपर्टी, वसीयत आदि क्षेत्रों के लिए समान कानून लागू, भोपाल के विधायक ने किया विरोध.

UCC IN MADHYA PRADESH
UCC के विरोध में मुस्लिम समाज का धरना शुरू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 7:03 AM IST

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Updated : July 22, 2026 at 8:35 AM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता (UCC) बिल पास होने के बाद भोपाल के स्थानीय विधायक विरोध पर उतर आए हैं. विधायक आरिफ मसूद ने मंगलवार को यादगार-ए-शाहजहानी पार्क पर मुस्लिम समाज के साथ धरना दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने UCC को "काला कानून" बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की.

हम यूसीसी नहीं मानेंगे, कोर्ट जाएंगे : आरिफ मसूद

मध्य प्रदेश विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है. विपक्ष ने भले ही इसका पुरजोर किया हो लेकिन सत्ता पक्ष ने बहुमत के आधार पर इसे पास कर दिया है. UCC लागू होने के बाद अब मुस्लिम समाज सड़कों पर उतर आया है. भोपाल के शाहजहानी पार्क में यूसीसी के खिलाफ धरना देते हुए भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा, '' हम इस काले कानून को नहीं मानेंगे और इसके खिलाफ कोर्ट जाकर इसे चैलेंज करेंगे और कानूनी लड़ाई लड़ेंगे.

हम यूसीसी नहीं मानेंगे, कोर्ट जाएंगे : आरिफ मसूद (Etv Bharat)

एक वर्ग कानून के दायरे से बाहर, फिर समान कानून कैसे : आरिफ मसूद

भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने यूसीसी कानून केवल मुसलमानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से लाया है. आरिफ मसूद ने कहा, '' यदि सरकार वास्तव में "एक देश, एक कानून" की बात करती है, तो किसी भी वर्ग को इससे अलग नहीं रखा जाना चाहिए.'' उनका कहना था कि जब कुछ समुदायों को UCC के दायरे से बाहर रखा गया है, तो फिर "एक देश, एक कानून" का दावा कैसे सही माना जा सकता है?

उन्होंने यह भी कहा कि विरोध केवल धरने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सड़क पर उतरकर आंदोलन किया जाएगा. मसूद बोले कि आज से इस आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा और प्रदेशभर में विरोध-प्रदर्शन तेज किए जाएंगे.

क्यों हो रहा यूसीसी बिल का विरोध

यूसीसी में प्रमुख तौर पर शादी, तलाक, लिव इन रिलेशन, प्रॉपर्टी, वसीयत आदि क्षेत्रों में समान कानून लागू किया गया है. मुख्य रूप से एक ही शादी, लिव इन रिलेशन के रजिस्ट्रेशन, हलाला के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की चर्चा ज्यादा है. वहीं, कांग्रेस विधायक ने कई वजहों से यूसीसी को मुस्लिम विरोधी बताया है.

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धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने सरकार से UCC को वापस लेने की मांग की और कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. वहीं, पूरे कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रहा. इसी बीच मुस्लिम संगठनों और धर्मगुरुओं ने भी यूसीसी पर आपत्ति जताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है. विधेयक पारित होने के बाद भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह पहले भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष स्पष्ट कर चुके हैं. उन्होंने कहा, '' संविधान सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है, जिसमें अपनी धार्मिक मान्यताओं और पर्सनल लॉ के अनुसार जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है.''

Last Updated : July 22, 2026 at 8:35 AM IST

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