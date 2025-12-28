बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का विरोध; रामपुर में महिलाओं ने किया प्रदर्शन, प्रयागराज में नाराज संतों ने पुतला फूंका
बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न के विरोध में रामपुर में महिलाओं और प्रयागराज में साधु-संतों ने विरोध प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 28, 2025 at 5:04 PM IST|
Updated : December 28, 2025 at 5:14 PM IST
प्रयागराज/रामपुर: बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न के विरोध में रामपुर में महिलाओं ने प्रदर्शन किया. वहीं प्रयागराज में साधु-संतों ने विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फाफामऊ में रैली निकाली.
प्रयागराज में साधु-संतों ने किया विरोध: प्रयागराज में पिछले दिनों हुई बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में साधु-संतों और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आक्रोश यात्रा रैली निकालकर विरोध जताया. बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को लेकर प्रयागराज में संत नाराज हैं. इसके विरोध में उन्होंने आक्रोश रैली निकाली और आतंकवाद का पुतला दहन किया.
विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली: प्रयागराज में बड़ी संख्या में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता फाफामऊ में इकट्ठा हुए. उन्होंने बांग्लादेश विरोधी नारे लगाए और रैली निकाली. साथ ही आतंकवाद का पुतला दहन भी किया. जगद्गुरु नारायणाचार्य शाण्डिल्य जी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश गलती पर गलती करता जा रहा है. भारत सरकार की इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए.
रामपुर में महिलाओं को प्रदर्शन: रामपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों और महिलाओं के शोषण के विरोध में प्रदर्शन हुआ. श्रीत्रिपुरेश्वरी शक्तिपीठ रामपुर की कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रियंका शुक्ला के नेतृत्व में गांधी समाधि स्थल पर बांग्लादेश का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया और जमकर नारेबाजी की गई. इस दौरान डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को तत्काल सुरक्षित भारत लाया जाए. भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को तुरंत देश से बाहर निकाला जाए.
भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग: डॉ. प्रियंका शुक्ला ने कहा कि भारत को जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए. बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं और महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता. इस विरोध प्रदर्शन में नारी शक्ति की एकजुटता देखने को मिली.
इसमें विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और बांग्लादेश के खिलाफ नारे लगाए. प्रदर्शन में बीजेपी की सभासद श्वेता शर्मा, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी की महासचिव सुमन सिंह परिहार, जिलाध्यक्ष कुलदीप कौर उपस्थित रहीं.
