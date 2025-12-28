ETV Bharat / state

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का विरोध; रामपुर में महिलाओं ने किया प्रदर्शन, प्रयागराज में नाराज संतों ने पुतला फूंका

रामपुर में प्रदर्शन करती महिलाएं ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज/रामपुर: बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या और उत्पीड़न के विरोध में रामपुर में महिलाओं ने प्रदर्शन किया. वहीं प्रयागराज में साधु-संतों ने विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फाफामऊ में रैली निकाली. प्रयागराज में साधु-संतों ने किया विरोध: प्रयागराज में पिछले दिनों हुई बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में साधु-संतों और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने आक्रोश यात्रा रैली निकालकर विरोध जताया. बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और लिंचिंग की घटनाओं को लेकर प्रयागराज में संत नाराज हैं. इसके विरोध में उन्होंने आक्रोश रैली निकाली और आतंकवाद का पुतला दहन किया. प्रयागराज में साधु-संतों ने किया विरोध. (Video Credit: ETV Bharat) विहिप-बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली: प्रयागराज में बड़ी संख्या में विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ता फाफामऊ में इकट्ठा हुए. उन्होंने बांग्लादेश विरोधी नारे लगाए और रैली निकाली. साथ ही आतंकवाद का पुतला दहन भी किया. जगद्गुरु नारायणाचार्य शाण्डिल्य जी महाराज ने कहा कि बांग्लादेश गलती पर गलती करता जा रहा है. भारत सरकार की इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए.