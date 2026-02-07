खेजड़ी बचाओ आंदोलन को कांग्रेस नेताओं का समर्थन, पूर्व मंत्री बी.डी. कल्ला ने सरकार पर साधा निशाना
बीकानेर में खेजड़ी की कटाई के विरोध में आंदोलनकारियों ने महापड़ाव में क्रमिक अनशन शुरू किया. कांग्रेस ने भी समर्थन में रैली निकाली.
Published : February 7, 2026 at 5:57 PM IST
बीकानेर: खेजड़ी वृक्षों की कटाई के विरोध में शनिवार को महापड़ाव स्थल पर आंदोलनकारियों ने क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है. यह आंदोलन 'खेजड़ी बचाओ आंदोलन' के तहत चल रहा है, जिसमें राज्य के राज्य वृक्ष खेजड़ी की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की जा रही है.
आमरण अनशन समाप्त: पहले चल रहा आमरण अनशन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विधानसभा में खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून लाने की घोषणा के बाद समाप्त कर दिया गया था. सरकार ने जोधपुर और बीकानेर संभाग में खेजड़ी की कटाई पर तत्काल रोक लगाने का लिखित आश्वासन भी दिया था. हालांकि, पिछले दो दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में खेजड़ी कटाई की नई घटनाएं सामने आने से आंदोलनकारी आक्रोशित हो गए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है और कानून बनाने में देरी या परीक्षण के नाम पर टालमटोल हो सकता है.
इसे भी पढ़ें- बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन : आमरण अनशन खत्म, महापड़ाव जारी
क्रमिक अनशन शुरू: इसके विरोध में शनिवार से क्रमिक अनशन शुरू किया गया, जिसमें पहले दिन 50 से अधिक लोग शामिल हुए. आंदोलन से जुड़े रामगोपाल बिश्नोई ने कहा कि जब तक पूरे राजस्थान में खेजड़ी की कटाई पर सख्त कानून नहीं बन जाता और कटाई पूरी तरह बंद नहीं होती, तब तक महापड़ाव और क्रमिक अनशन जारी रहेगा.
पूर्व मंत्री समर्थन में पहुंचे: उधर, महापड़ाव को समर्थन देने के लिए पूर्व मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला और शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यशपाल गहलोत कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ रतन बिहारी पार्क से रैली निकालकर महापड़ाव स्थल पहुंचे. पूर्व मंत्री बी.डी. कल्ला ने कहा कि सरकार की मंशा ठीक नहीं दिख रही. मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कानून लाने की बात कही है, लेकिन इसके लिए स्पष्ट समयसीमा तय करनी चाहिए.
उन्होंने आरोप लगाया कि भजनलाल शर्मा सरकार के कार्यकाल में सरकारी जमीनों को सोलर पार्क के लिए आवंटित किया गया, जहां बड़ी संख्या में खेजड़ी कटी हैं. कल्ला ने दावा किया कि उनकी पिछली सरकार में ऐसी जमीनों का इस तरह आवंटन नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से आंदोलन चल रहा है, क्योंकि इसी दौरान खेजड़ी की कटाई बढ़ी है.
इसे भी पढ़ें- मंत्री ने संतों को पानी पिलाकर तुड़वाया अनशन, पर्यावरण संघर्ष समिति बोली, 'आमरण अनशन जारी'
खेजड़ी का महत्व: शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यशपाल गहलोत ने कहा कि खेजड़ी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध सांगरी की सब्जी का स्रोत है, जिसके मुरीद देश-विदेश के लोग हैं. यह पेड़ आयुर्वेदिक महत्व रखता है और धार्मिक आस्था से भी जुड़ा है, लेकिन सरकार उद्योगपतियों के इशारे पर काम कर रही है और सोलर पार्क के नाम पर खेजड़ी कटाई हो रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
उधर आंदोलन से जुड़े रामगोपाल बिश्नोई ने कहा कि आमरण अनशन हमने मुख्यमंत्री के विधानसभा में भाषण के बाद तोड़ दिया, लेकिन पिछले दो दिनों में जिस तरह से खेजड़ी की कटाई के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, इसलिए हमने शनिवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है और पहले दिन 50 से ज्यादा लोग अनशन पर बैठे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक सख्त कानून नहीं आ जाता तब तक हमारा क्रमिक अनशन और महापड़ाव जारी रहेगा.
इसे भी पढ़ें- खेजड़ी बचाओ, जीवन बचाओ: बीकानेर में संतों के साथ महिलाएं भी मैदान में डटी, महापड़ाव शुरू