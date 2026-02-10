ETV Bharat / state

कोटा: हॉस्टल खाली कराने पर टकराव, छात्रों ने कलेक्ट्रेट तक लगाई दंडवत परिक्रमा

​नारियल लेकर सड़क पर उतरे छात्र : ​प्रदर्शनकारी छात्र हाथों में नारियल लेकर रघुनाथ और जुबली हॉस्टल से निकले और कलेक्ट्रेट तक दंडवत परिक्रमा की. मुख्य स्टेशन मार्ग पर छात्रों के इस प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई. प्रदर्शन के दौरान पूर्व छात्र हरि प्रकाश मीणा की तबीयत भी बिगड़ गई, जिन्हें साथियों ने संभाला. छात्रों का तर्क है कि वे हॉस्टल की व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं, न कि अव्यवस्था फैला रहे हैं.

कोटा : जिले में गवर्नमेंट कॉलेज के रघुनाथ और जुबली हॉस्टल को खाली कराने का विवाद अब गहराता जा रहा है. कॉलेज प्रबंधन और पूर्व छात्रों के बीच ठन गई है. मंगलवार को इस विरोध प्रदर्शन ने उस समय नया मोड़ ले लिया, जब छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर सड़क पर लेटकर (दंडवत) अनोखा प्रदर्शन शुरू कर दिया.

दूसरी तरफ हायर एजुकेशन डिपार्मेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉ. विजय पंचोली का कहना है कि सरकार ने पूर्व छात्रों से कॉलेज खाली करवाने के लिए निर्देश दिए हैं. वर्तमान में वहां रह रहे अधिकांश लोग कॉलेज के नियमित छात्र नहीं हैं, बल्कि पूर्व छात्र हैं जो अवैध रूप से कमरों पर कब्जा जमाए हुए हैं. उन्होंने कहा कि विभाग अब इन हॉस्टल्स को खाली कराकर नए और पात्र छात्रों को प्रवेश देना चाहता है, ताकि उन्हें शिक्षा के लिए बेहतर माहौल मिल सके.

​प्रशासन की कार्रवाई : डॉ. पंचोली के अनुसार रघुनाथ और जुबली दोनों हॉस्टल में अवैध रूप से ही स्टूडेंट रह रहे हैं. कोरोना और उसके बाद 2021 से किसी भी स्टूडेंट को प्रवेश नहीं दिया गया है. केवल पूर्व छात्र इसमें रह रहे हैं जबकि ये अधिकांश कॉलेज के छात्र भी नहीं है. अब हम नए स्टूडेंट को यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, जिसके लिए इसे खाली करना काफी जरूरी है. कॉलेज प्रबंधन के लिए इसकी बिजली सप्लाई भी कटवा दी थी, लेकिन बाद में बिजली सप्लाई जुड़वा ली है. उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर ओपी बैरवा के निर्देश पर जिला कलेक्टर ने कॉलेज प्रबंधन को हॉस्टल खाली कराने के आदेश जारी किए हैं. इसी क्रम में प्रबंधन ने कार्रवाई शुरू की है. बीच में हॉस्टल की बिजली भी काट दी गई थी, जिसे बाद में फिर से जोड़ दिया गया.

अवैध रूप से रह रहे थे छात्र : डॉ विजय पंचोली का कहना है कि उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर ओपी बैरवा ने जिला कलेक्टर को ही पत्र भेजा था. जिसमें रघुनाथ और जुबली हॉस्टल को खाली करवाया जाए. कलेक्टर कार्यालय से आर्ट्स कॉलेज प्रबंधन को पत्र भेज दिया गया है. इसके बाद हमने परिसर को खाली करवाने का अभियान शुरू किया है.