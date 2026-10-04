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मुख्य चुनाव आयुक्त के विरोध में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ता, पुतला छीनकर भागे पुलिस वाले

मुख्य चुनाव आयुक्त के विरोध में सड़क पर उतरे सपा कार्यकर्ता. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ/रायबरेली/बागपत/मुजफ्फरनगर : मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को बंद करने की मांग को लेकर मेरठ, रायबरेली, बागपत और मुजफ्फरनगर में रविवार को प्रदर्शन हुए. मार्च रोके जाने से कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई. पुलिस की मौजूदगी में सपाइयों ने ‘वोट चोर’ के नारे लगाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंक दिया. पुलिस ने बाद में पुतले के अवशेष हटाए और कुछ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया.

पुलिस पर सत्ता का भारी दबाव : किठौर विधानसभा सीट से सपा विधायक शाहिद मंजूर ने सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया. उन्होंने कहा ​राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व और आदेश पर आज प्रदेशभर में संविधान, वोट और लोकतंत्र को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी प्रदर्शन कर रही है. पुलिस जिस तरह की घेराबंदी और दमनकारी रवैया अपना रही है, उससे साफ झलकता है कि पुलिस पर सत्ता का भारी दबाव है.

सपा नेताओं ने अपना विरोध खत्म नहीं किया. जिलाध्यक्ष कर्मवीर गुमी, किठौर विधायक शाहिद मंजूर और मेरठ शहर विधायक रफीक अंसारी के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए डॉ. भीमराव आंबेडकर प्रतिमा स्थल पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रगान गाकर लोकतंत्र बचाने का संकल्प लिया.

पुलिस ने कार्यकर्ताओं को घेरा : मेरठ में जैसे ही सपा कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन की तैयारी की, पहले से तैनात भारी पुलिस बल ने उन्हें घेर लिया. ​मौके पर मौजूद करीब 15 पुलिसकर्मियों ने सपा नेताओं के हाथों से पुतला छीनने की कोशिश की, जिससे सपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच काफी देर तक धक्का-मुक्की और तीखी झड़प हुई. आखिरकार पुलिस पुतले को अपने कब्जे में लेकर चली गई. सपा नेता प्रदीप कसाना को एक दिन पहले भी पुलिस ने हाउस अरेस्ट करके उनके घर से ही ज्ञापन लिया था.

मेरठ में कमिश्नरी चौराहे पर सपा नेताओं और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने जा रहे सपा कार्यकर्ताओं से पुलिसकर्मियों ने पुतला छीनने का प्रयास किया. इस पर हंगामा हो गया. अंबेडकर चौक और कमिश्नरी चौराहे पर सपा नेता प्रदीप कसाना मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला लेकर पहुंचे थे.

​उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल है और जनता के अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है. 'संविधान बचाओ, वोट बचाओ और ज्ञानेश कुमार को हटाओ' हमारा स्पष्ट नारा है. जब तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाया नहीं जाता, तब तक समाजवादी पार्टी का यह आंदोलन और संघर्ष लगातार जारी रहेगा.

रायबरेली में प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुईं. (Photo Credit; ETV Bharat)

रायबरेली में भी प्रदर्शन : समाजवादी पार्टी ने यहां पैदल मार्च निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया. डिग्री कॉलेज चौराहे के समीप शहीद चौक पर सैकड़ों की संख्या में जुटे सपा कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की. भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच प्रदर्शनकारियों ने ज्ञानेश कुमार का पुतला भी फूंका. पुतला छीनने को लेकर पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई. पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया.

सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर पार्टी लगातार आवाज उठा रही है. ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनाव प्रक्रिया को नुकसान पहुंचा है.

रायबरेली में सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे. (Photo Credit; ETV Bharat)

नेताओं ने देशभर में करीब 13 करोड़ वोट काटे जाने का दावा करते हुए आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा है. इन आरोपों की जांच कराने और मुख्य चुनाव आयुक्त को तत्काल पद से हटाने की मांग की. विधायक राहुल लोधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग दोहराते हुए कहा कि पार्टी इस मुद्दे को आगे भी उठाती रहेगी. संविधान बचाओ साप्ताहिक अभियान के तहत 8 अक्टूबर तक आंदोलन जारी रहेगा.

बागपत में भी प्रदर्शन. (Photo Credit; ETV Bharat)

बागपत में सपा कार्यकर्ताओं का पैदल मार्च : समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर रविवार को पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक हुई. बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान चुनाव प्रक्रिया को लेकर चर्चा करते हुए पदाधिकारियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध जताया. बैठक के बाद कार्यकर्ताओं ने शहर में पैदल मार्च निकाला.

कार्यकर्ता जिला कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए सोनीपत रोड, एसपी रोड और कोर्ट रोड से गुजरे. इस दौरान उन्होंने नारेबाजी करते हुए चुनाव आयोग के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिनका जवाब दिया जाना चाहिए. मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों और विरोध को लेकर नारेबाजी की. पैदल मार्च के बाद कार्यकर्ता वापस जिला कार्यालय पहुंचे.

यहां पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयुक्त का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया. पुतला दहन के दौरान अचानक आग भड़कने से मौके पर कुछ देर अफरातफरी का माहौल बन गया. आग की चपेट में आने से कार्यकर्ता और पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गए. हालांकि किसी के झुलसने की सूचना नहीं है. प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर नजर बनाए रखी.

मुजफ्फरनगर में पुलिस से धक्का-मुक्की : महावीर चौक स्थित पार्टी कार्यालय से सपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कचहरी की ओर निकले. पुलिस ने उन्हें कार्यालय के बाहर ही रोकने की कोशिश की और कुछ देर तक बाहर नहीं निकलने दिया. हालांकि बाद में कार्यकर्ताओं को जाने दिया गया. सपा कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कचहरी गेट स्थित डॉ. आंबेडकर की प्रतिमा के पास पहुंचे. यहां पार्टी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला जलाने की तैयारी थी.

इसी दौरान कुछ कार्यकर्ता झांसी की रानी की तरफ से पुतला लेकर आगे बढ़े. पुलिस को देखते ही उन्होंने आंबेडकर प्रतिमा से पहले पुतला जलाने की कोशिश की. पुलिसकर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुतला छीन लिया. मौके पर सिविल ड्रेस में तैनात एक सिपाही पुतला लेकर टाउनहॉल की तरफ भाग निकला. जबकि अन्य पुलिसकर्मियों ने आग लगी लकड़ी भी छीन ली.

सपा नेता का कुर्ता फटा : इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पुतले के बजाय मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तस्वीर में आग लगा दी. पुलिस ने तस्वीर भी छीनकर आग बुझा दी. पुतला और तस्वीर जलाने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की हुई. इस दौरान एक सपा कार्यकर्ता का कुर्ता फट गया. सपा महिला प्रकोष्ठ की जिलाध्यक्ष पूजा अंबेडकर के साथ भी धक्का मुक्की हुई. सपा ने महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी का आरोप लगाया है. प्रदर्शन में सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी और विधायक पंकज मलिक भी मौजूद रहे.

अयोध्या सांसद ने भी दी चेतावनी-

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