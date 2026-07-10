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शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल में तालाबंदी, लिमोरा के ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी

बालोद के गौरव ग्राम लिमोरा में स्कूल में शिक्षकों की कमी का विरोध हुआ.ग्रामीणों ने तालाबंदी करके प्रशासन से व्यवस्था सुधारने की मांग की.

limora Villagers locked main gate of school
शिक्षकों की कमी से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में जड़ा ताला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 10, 2026 at 4:46 PM IST

3 Min Read
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बालोद : बालोद के अंतर्गत आने वाले 'गौरव ग्राम' लिमोरा में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर ग्रामीणों का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया. प्रशासनिक अनदेखी से नाराज सैकड़ों ग्रामीणों ने शुक्रवार को पूरे गांव का काम बंद कर स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और जमकर नारेबाजी की.इस तालाबंदी से प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया. स्थिति को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ राजस्व और शिक्षा विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे. दोनों पक्षों के बीच घंटों चली गहमागहमी के बाद, विभाग ने 10 दिनों के भीतर शिक्षकों की नियुक्ति का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद ही स्कूल का ताला खोला जा सका.

बोर्ड परीक्षार्थियों का भविष्य अधर में, प्रिंसिपल पर 3 स्कूलों का भार

दरअसल, ग्राम लिमोरा में पहली से बारहवीं तक का स्कूल एक साथ मर्ज (एकीकृत) है, जहां वर्तमान में 200 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं . ग्रामीणों का आरोप है कि यहां शिक्षकों की भारी कमी के कारण बच्चों का भविष्य अंधकार में है. कक्षा 12वीं बोर्ड होने के बावजूद स्कूल में भौतिक (फिजिक्स), हिंदी और संस्कृत जैसे मुख्य विषयों के शिक्षक ही नहीं हैं. स्कूल में गणित के एकमात्र शिक्षक उपलब्ध हैं, लेकिन उन पर प्रिंसिपल का प्रभार होने के कारण तीनों स्कूलों (प्राइमरी, मिडिल और हायर सेकेंडरी) की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने का अतिरिक्त बोझ है.

शिक्षकों की कमी को लेकर स्कूल में तालाबंदी (Etv Bharat)



5 साल से गुहार, एक सप्ताह पहले दी थी चेतावनी

ग्रामीणों के मुताबिक वो पिछले 5-6 वर्षों से लगातार कलेक्टर कार्यालय और शिक्षा विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें केवल खोखले आश्वासन ही मिले. इस बार ग्रामीणों ने एक सप्ताह पूर्व ही शिक्षा विभाग को ज्ञापन सौंपकर तालाबंदी की चेतावनी दी थी. इसके बावजूद जब विभाग की नींद नहीं खुली, तो ग्रामीणों को यह कड़ा कदम उठाना पड़ा.


हम पिछले 5 सालों से शांत थे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. प्रशासन ने 10 दिन का समय मांगा है.अगर इस तय समय सीमा में यहां शिक्षकों की पदस्थापना नहीं की गई, तो उग्र आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी- जालम सिंह, सरपंच, ग्राम लिमोरा

वहीं जिम्मेदारों ने ग्रामीणों की मांगों को जायज बताते हुए समाधान निकालने की बात कही है.


ग्रामीणों और पालकों की मांग जायज है. हमने शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों से वार्ता की है.विभाग को 10 दिनों के भीतर वैकल्पिक या स्थायी शिक्षकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद ग्रामीणों ने शांतिपूर्वक ताला खोल दिया है- संध्या नामदेव, तहसीलदार

दावों की खुली पोल

एक तरफ जहां शिक्षा विभाग जिले में पर्याप्त शिक्षक होने और सुचारू पढ़ाई का दम भरता है, वहीं बालोद जिले के अलग-अलग ग्रामीण अंचलों से लगातार सामने आ रही तालाबंदी की तस्वीरें विभाग के इन कागजी दावों की पोल खोल रही हैं.अब देखना यह होगा कि लिमोरा के बच्चों को 10 दिनों में शिक्षक मिलते हैं या एक बार फिर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ेगा.

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