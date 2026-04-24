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हमीरपुर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध, मीटर फेंकने की दी धमकी, विभाग की चेतावनी- FIR होगी

हमीरपुर: मौदहा कस्बे में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग बिजली उपखंड कार्यालय पहुंचे और एसडीओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए. उन्होंने घरों से मीटर उखाड़कर प्रदर्शन किया.

भीषण गर्मी के बीच बढ़े बिजली बिल और अधिक रीडिंग को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रीपेड मीटर लगने के बाद खर्च बढ़ गया है और बार-बार बिजली कटने से परेशानियां बढ़ गई हैं.

इसी के विरोध में दर्जनों लोग प्रीपेड मीटर लेकर उपखंड कार्यालय पहुंच गए और विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया. कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने मीटर विभाग में फेंकने तक की चेतावनी दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.

स्थिति देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. मौके पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया. उपजिलाधिकारी करनवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय और कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों की समस्याएं सुनीं.