हमीरपुर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध, मीटर फेंकने की दी धमकी, विभाग की चेतावनी- FIR होगी
पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनीं और आश्वासन दिया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 6:52 PM IST
हमीरपुर: मौदहा कस्बे में स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों को लेकर उपभोक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है. दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग बिजली उपखंड कार्यालय पहुंचे और एसडीओ कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए. उन्होंने घरों से मीटर उखाड़कर प्रदर्शन किया.
भीषण गर्मी के बीच बढ़े बिजली बिल और अधिक रीडिंग को लेकर उपभोक्ताओं में भारी नाराजगी है. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रीपेड मीटर लगने के बाद खर्च बढ़ गया है और बार-बार बिजली कटने से परेशानियां बढ़ गई हैं.
इसी के विरोध में दर्जनों लोग प्रीपेड मीटर लेकर उपखंड कार्यालय पहुंच गए और विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरना शुरू कर दिया. कई स्थानों पर प्रदर्शनकारियों ने मीटर विभाग में फेंकने तक की चेतावनी दी, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया.
स्थिति देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. मौके पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाया और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया. उपजिलाधिकारी करनवीर सिंह, क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय और कोतवाली प्रभारी संतोष सिंह मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों की समस्याएं सुनीं.
प्रशासन ने मौके पर ही उपभोक्ताओं के बिजली बिलों और मीटरों की जांच कराई, जिसमें किसी भी उपभोक्ता का बिल गलत नहीं पाया गया. इसके बाद उपजिलाधिकारी करनवीर सिंह ने बिना अनुमति धरना देने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी और कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को कोई समस्या है तो वह सीधे कार्यालय आकर शिकायत दर्ज कराए, उसका समाधान किया जाएगा.
वहीं विद्युत विभाग ने मीटर उखाड़ने की घटनाओं को गंभीर अपराध बताते हुए सख्त रुख अपनाया है. अधीक्षण अभियंता ज्ञान चंद्र यादव ने कहा कि मीटर उखाड़ना गंभीर मामला है और जिन लोगों ने ऐसा किया है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी. उन्होंने बताया कि यह विद्युत अधिनियम की धारा 135 का उल्लंघन है और इस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी.
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