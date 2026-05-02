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फिरोजाबाद में स्मार्ट मीटर का विरोध, डीएम बोले- अफवाह फैलाने पर होगी FIR, समाधान के लिए लगाए जाएंगे कैंप

फिरोजाबाद : स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है. लगातार हो रहे विरोध-प्रदर्शनों के बीच शनिवार को एक बार फिर बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतर आईं और जोरदार प्रदर्शन किया. वहीं जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए कैंप लगाया जाए. कोटेदारों और ग्राम प्रधानों की मदद ली जाए. जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिये हैं कि इस मुद्दे पर जो भी अफवाह फैलाये, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी जाए.

शनिवार को शहर के कोटला चुंगी चौराहा पर महिलाओं ने धरना शुरू कर दिया. महिलाएं स्मार्ट मीटर हटाने और पुराने मीटर दोबारा लगाने की मांग को लेकर नारेबाजी करती रहीं. उनका कहना था कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली बिलों में गड़बड़ी और अधिक बिलिंग की समस्या बढ़ गई है, जिससे आम उपभोक्ता परेशान है.

आंदोलन की सूचना मिलते ही थाना उत्तर पुलिस मौके पर पहुंची. SHO अंजीश कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मियों ने महिलाओं को समझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़ी रहीं. महिलाओं ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द ही स्मार्ट मीटर नहीं हटाए गए तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है.

सिटी मजिस्ट्रेट बिनोद पांडेय और एसपी सिटी रविशंकर प्रसाद भी मौके पर पहुंचे. समझाने के बाद किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया गया और धरना समाप्त कराया गया. बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रशासन भी सक्रिय हो गया है. जिलाधिकारी रमेश रंजन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी शत्रोहन वैश्य, एसपी सिटी, अपर जिलाधिकारी विशु राजा और विद्युत विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.