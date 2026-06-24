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स्मार्ट मीटर का विरोध, लोगों का गुस्सा फूटा, मीटर उखाड़कर बिजली कार्यालय में फेंके

प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उनके बिजली बिलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है. घरों में बिजली की खपत पहले जैसी ही है, लेकिन बिल कई गुना बढ़कर आ रहे हैं. इससे आम परिवारों का मासिक बजट पूरी तरह प्रभावित हो रहा है: स्थानीय

प्रदर्शनकारियों ने अपने घरों से निकाले गए स्मार्ट मीटर कार्यालय परिसर में फेंक दिए. इस दौरान कुछ लोगों ने मीटर तोड़कर भी विरोध जताया और पुराने मीटर दोबारा लगाने की मांग की.

भिलाई: भिलाई के वृंदानगर क्षेत्र के रहवासियों ने स्मार्ट मीटर का विरोध किया है. बड़ी संख्या में लोग बैकुंठधाम स्थित बिजली विभाग के कार्यालय पहुंचे और स्मार्ट मीटर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया.

पहले आने वाले बिजली बिल का भुगतान आसानी से कर दिया जाता था, लेकिन अब बढ़े हुए बिलों का भुगतान करना मुश्किल होता जा रहा है: स्थानीय

बिजली विभाग को सौंपा आवेदन

रहवासियों ने बिजली विभाग को एक लिखित आवेदन भी सौंपा. आवेदन में कहा गया है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद लगातार ज्यादा बिजली बिल आ रहा है, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. उन्होंने मांग की है कि स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली की निष्पक्ष जांच कराई जाए और उपभोक्ताओं को राहत दी जाए.

बिजली बिल ने बढ़ाई टेंशन-स्थानीय

प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वृंदानगर क्षेत्र में अधिकांश परिवार मजदूरी, छोटे व्यवसाय और निजी कामकाज पर निर्भर हैं. ऐसे में हर महीने बढ़ा हुआ बिजली बिल भरना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है. घर के अन्य खर्चों, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जरूरतों के बीच बिजली बिल का बढ़ता बोझ चिंता का कारण बन गया है.

दूसरे इलाकों में भी समस्या का दावा

लोगों का दावा है कि यह समस्या केवल वृंदानगर तक सीमित नहीं है. जिले के अन्य क्षेत्रों और प्रदेश के कई हिस्सों से भी स्मार्ट मीटर लगने के बाद अधिक बिजली बिल आने की शिकायतें सामने आ रही हैं. इसी कारण उपभोक्ताओं में असंतोष लगातार बढ़ रहा है.

लोगों ने दी चेतावनी

प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई और पुराने मीटर लगाने सहित बढ़े हुए बिलों की जांच नहीं कराई गई, तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा.

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