प्लास्टिक बोतल में शराब बेचने का विरोध, कैंसर होने की बात पर बोले मंत्री, अनुभव नहीं पहले लूंगा फिर बताऊंगा

प्लास्टिक के बोतल में शराब पीने से कैंसर होता या कि कांच के बोतल में मुझे इसका अनुभव नहीं है,जब अनुभव लूंगा तब बताऊंगा- रामविचार नेताम, कृषि मंत्री

वहीं जब इस बारे में प्रदेश के जिम्मेदार मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा बयान दिया जिससे सुनने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि हंसे या गंभीर हो.माननीय मंत्री जी ने नई आबकारी नीति के तहत प्लास्टिक की बोतल में शराब बेचने को लेकर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी होने के खतरे पर अजीब जवाब दे दिया.मंत्री जी का कहना था कि उन्हें इस बात का अनुभव नहीं है,जब अनुभव लूंगा तो बताएंगे.

भिलाई : छत्तीसगढ़ की नई आबकारी नीति के कारण कई लोगों के रोजगार पर संकट खड़ा हो गया है. नई आबकारी नीति के तहत शराब बेचने के लिए अगले वित्तीय वर्ष में कांच के बजाय प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल किया जाएगा. इसे लेकर बॉटलिंग का काम करने वाले लोगों के बीच आक्रोश है. उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया है.

कैंसर होने की बात पर मंत्री का अनोखा बयान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मंत्री रामविचार नेताम के इस बयान से आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि मंत्रीजी को जनता की सेहत से कितना सरोकार है. मंत्रीजी मान लिया कि आपको अनुभव बिल्कुल भी नहीं है कि कैंसर कांच की बोतल में रखी शराब पीने से होता है या प्लास्टिक की बोतल से.लेकिन महोदय कम से कम आपको इतना तो पता होगा कि प्रदेश में हर रोज लाखों शराब की बोतलें बिक जाती हैं.अब यदि ये शराब प्लास्टिक की बोतलों में बिकेगी तो लाखों प्लास्टिक बोतल का कचरा का निपटारा करने के लिए आपकी सरकार ने क्या प्लान तैयार किया है. चलिए यदि प्लान नहीं भी बनाया है तो कोई बात नहीं कम से कम शराब की प्लास्टिक बोतलों की व्यवस्था कैसे होगी ये तो जरुर सोचा होगा.तो जो भी आपकी सरकार ने सोचा है,वो जनता के बीच में जरुर रखें.वैसे मंत्री जी को भले ही शराब की बोतल और शराब के बारे में जानकारी नहीं हो लेकिन खाली बोतलों से दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करने वालों के लिए ये आदेश किसी वज्र प्रहार से कम नहीं है.

लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे. छोटे से लेकर बड़े तक इस काम में लगे हुए हैं. बॉटलिंग प्लांट से लेकर कॉलोनियों तक लोग हर जगह से शराब की बोतलों को इकट्ठा करते हैं.हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. लाखों लोगों को दो पैसे मिलते हैं.लेकिन सरकार के फैसले के बाद ये सभी लोग बिना काम के हो जाएंगे-मनोज मालिक, बॉटलिंग कारोबारी

प्लास्टिक बोतल में शराब बेचने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार को अपने फैसले पर दोबारा सोचने की जरुरत है.वैसे भी सरकार लोगों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं.ऐसे ही कामों को करके लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं.साथ ही साथ पर्यावरण और सेहत को भी नुकसान होगा.हम सरकार से अपील करते हैं कि अपने फैसले को बदले- मुन्ना खान, बॉटलिंग कारोबारी



शराब की बोतल का विरोध

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कैबिनेट की बैठक में हाल ही में आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दी है. इसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है. इसके तहत शराब की बोतलें कांच की बजाए अब प्लास्टिक की बोतलों में बिकेंगी. ये नियम अगले वित्तीय वर्ष से लागू होगा. सभी शराब निर्माता कंपनियों को अपने उत्पाद प्लास्टिक पैकिंग में ही सप्लाई करने का निर्देश दिया गया है. लेकिन इस निर्णय का विरोध शुरु हो गया है. एसोसिऐशन से जुड़े लोगों के मुताबिक प्लास्टिक बोतलों में देशी विदेशी मदिरा के चलन से बॉटलिंग प्लांट में काम करने वाले करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों का रोजगार छीन जाएगा.वहीं सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व भी नुकसान होगा. इससे प्रत्येक महीने 10 करोड़ खाली बोतलें शहर में कचरा के तौर पर निकलेंगी. इनका निष्पादन नहीं होने से प्रदूषण भी बढ़ेगा.

