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लखनऊ इमामबाड़ा में जुम्मा के बाद प्रदर्शन, सऊदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी

लखनऊ: बड़ा इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद में नमाज़-ए-जुम्मा के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने मौलाना कल्बे जावद के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और सऊदी अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के मजार को दोबारा बनाने की मांग की.

प्रदर्शन के दौरान मौलाना कल्बे जावद ने कहा कि जन्नतुल बकी में रसूलुल्लाह की बेटी के मजार को पुनर्निर्मित कराने की मांग पिछले 100 वर्षों से उठाई जा रही है. लेकिन सऊदी हुकूमत कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है. उन्होंने सऊदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह अमेरिका के प्रभाव में काम कर रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत में भी मुसलमानों को इस मुद्दे पर खुलकर सऊदी का विरोध करना होगा.

मौलाना कल्बे जावद (Video Credit; ETV Bharat)





मौलाना ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का जिक्र करते हुए अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्य भी ईरान में हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर लगातार संपर्क में बने हुए हैं. हालाकि, भारत मे रहने वाले हर धर्म, संप्रदाय के लोग ईरान की मदद के लिए आगे आ रहे हैं.