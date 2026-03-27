लखनऊ इमामबाड़ा में जुम्मा के बाद प्रदर्शन, सऊदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी
सऊदी सरकार अमेरिका के प्रभाव में काम कर रही है. मौलाना कल्बे जावद
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 27, 2026 at 6:06 PM IST
लखनऊ: बड़ा इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद में नमाज़-ए-जुम्मा के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने मौलाना कल्बे जावद के नेतृत्व में प्रदर्शन किया और सऊदी अरब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के मजार को दोबारा बनाने की मांग की.
प्रदर्शन के दौरान मौलाना कल्बे जावद ने कहा कि जन्नतुल बकी में रसूलुल्लाह की बेटी के मजार को पुनर्निर्मित कराने की मांग पिछले 100 वर्षों से उठाई जा रही है. लेकिन सऊदी हुकूमत कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है. उन्होंने सऊदी सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि वह अमेरिका के प्रभाव में काम कर रहा है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भारत में भी मुसलमानों को इस मुद्दे पर खुलकर सऊदी का विरोध करना होगा.
मौलाना ने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य का जिक्र करते हुए अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि उनके परिवार के सदस्य भी ईरान में हैं, जिनकी सुरक्षा को लेकर लगातार संपर्क में बने हुए हैं. हालाकि, भारत मे रहने वाले हर धर्म, संप्रदाय के लोग ईरान की मदद के लिए आगे आ रहे हैं.
प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सऊदी प्रिंस के पोस्टर जलाए और अमेरिका व इजरायल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारियों ने जन्नतुल बकी के पुनर्निर्माण की मांग दोहराई. मौलाना कल्बे जावद ने पाकिस्तान को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद अस्थिर देश है और आतंकवाद से जुड़ा रहा है, ऐसे में वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय विवाद में मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभा सकता.
उन्होंने खाड़ी देशों का जिक्र करते हुए कहा कि कतर, सऊदी अरब समेत कई देश अमेरिका के प्रभाव में हैं, जबकि ईरान अपनी स्थिति पर मजबूती से कायम है और जवाबी कार्रवाई कर रहा है. मौलाना ने यह भी कहा कि जब तक जन्नतुल बकी में मजार का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा.
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