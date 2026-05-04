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RGHS अनियमितताओं व डॉ. बंसल की रिहाई को लेकर प्रदर्शन, वार्ता के बाद भी नहीं बनी सहमति

जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन के बाहर प्रदर्शन ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: 4 मई को राज्यभर के चिकित्सकों एवं अस्पतालों के स्टाफ ने जयपुर स्थित स्वास्थ्य भवन के बाहर आरजीएचएस (Rajasthan Government Health Scheme) की अनियमितताओं के विरोध एवं डॉ. सोनदेव बंसल की रिहाई की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान बैनर, तख्तियों एवं नारेबाजी के माध्यम से सरकार का ध्यान इन गंभीर मुद्दों की ओर आकर्षित किया गया. बड़ी संख्या में चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी इसमें शामिल हुए. चिकित्सक संघटन आईएमए स्टेट सेक्रेटरी डॉ. एनके अग्रवाल ने बताया कि धरना-प्रदर्शन के बाद आरजीएचएस प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों ने चिकित्सा संगठनों के प्रतिनिधियों को चर्चा हेतु आमंत्रित किया. प्रतिनिधिमंडल ने अपनी सभी प्रमुख मांगों को विस्तार से रखा. इसके बाद राजकीय सचिवालय में प्रिंसिपल सेक्रेट्री, मेडिकल एंड हेल्थ एवं प्रिंसिपल सेक्रेट्री, फाइनेंस के साथ भी बैठक हुई, जिसमें चिकित्सा संगठनों ने अपना पक्ष मजबूती से प्रस्तुत किया. बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उठाए गए कई मुद्दे वाजिब हैं, तथा इन पर शीघ्र विचार कर निर्णय लिया जाएगा. वित्त विभाग द्वारा आरजीएचएस के लंबित भुगतान पर भी जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया गया. साथ ही डॉ. सोनदेव बंसल के प्रकरण में यथासंभव सहयोग देने की बात भी कही गई. पढ़ें : RGHS समस्याओं को लेकर राज्यव्यापी बहिष्कार जारी, सरकार को घेरने की तैयारी, 2200 करोड़ अटके