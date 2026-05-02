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अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने का विरोध, उड़नदस्ता टीम के साथ बदसलूकी, प्रशासनिक टीम ने दोबारा शुरु की कार्रवाई

रिंगबांध में अतिक्रमण हटाने के दौरान जमीन मालिक ने बदमाश बुलाकर कार्रवाई में रुकावट पैदा की.बाद में प्रशासनिक टीम ने दोबारा काम शुरु कराया.

Protest against removal of encroachment
अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 2, 2026 at 4:41 PM IST

3 Min Read
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सरगुजा : अंबिकापुर के रिंगबांध में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी.इसी दौरान जमीन मालिक कुछ स्थानीय बदमाशों को लेकर मौके पर पहुंचा और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जताया.इस दौरान बदमाशों ने अपशब्दों का इस्तेमाल करके प्रशासन की टीम को धमकाया.इसके बाद मौके पर मौजूद छोटे कर्मचारी डर के कारण काम अधूरा छोड़कर भाग गए. कर्मचारियों ने दबंगों के धमकाने की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी.इसके बाद नगर निगम की उड़नदस्ता टीम और प्रशासन से राजस्व की टीम मौके पर पहुंची.तहसीलदार ने दोबारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरु करवाई.

जमीन मालिक और बदमाशों का वीडियो वायरल

जमीन मालिक और उसके साथ आए बदमाशों का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया.जिसमें वो कुछ लोगों के साथ प्रशासन की टीम को भगाते दिख रहा है. इस मामले में ठेकेदार का कहना है कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने के बाद की जा रही कार्रवाई गलत है. इस बारे में नायब तहसीलदार जयेश कंवर ने बताया कि खसरा नम्बर 34/14 में नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर ये कार्रवाई की जा रही हैं.

अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ठेकेदार ने बिना विकास अनुज्ञा के जमीन को पाट दिया था. पहले नगर निगम से उनको अनुमति लेनी थी. जमीन पर कोई स्टे नही है, ऐसा कोई दस्तावेज हमको प्राप्त नही हुआ है. अभी यहां पूरी टीम फिर से वापस आ चुकी है. नगर निगम, प्राशासन और पुलिस की टीम मौके पर है- जयेश कंवर, नायब तहसीलदार

अतिक्रमण हटा रही है निगम की टीम

प्रशासन और निगम की संयुक्त टीम अतिक्रमण खाली कराने पहुंची है. करीब 57 डिसमिल जमीन पर पाटी गई मिट्टी हटाने की कार्रवाई हो रही है. आपको बता दें कि रिंगबांध पर कब्जे के आरोप लग रहे हैं. जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. प्रशासन और निगम की टीम दल बल के साथ मौके पर कार्रवाई कर रहा है.

क्या है पूरा मामला ?

अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड के सामने रिंगबांध नामक जल क्षेत्र की जमीन पर मिट्टी पाटी का रही थी. जिस पर स्थानीय लोगों ने बवाल खड़ा किया था. शिकायत की गई और आरोप लगाया गया कि ये शासकीय जमीन पर जल क्षेत्र को कब्जा किया जा रहा है. दूसरे पक्ष की दलील है की वो जमीन निजी संपत्ति थी जिसे खरीदा गया है.

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