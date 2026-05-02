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अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने का विरोध, उड़नदस्ता टीम के साथ बदसलूकी, प्रशासनिक टीम ने दोबारा शुरु की कार्रवाई

सरगुजा : अंबिकापुर के रिंगबांध में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही थी.इसी दौरान जमीन मालिक कुछ स्थानीय बदमाशों को लेकर मौके पर पहुंचा और प्रशासन की कार्रवाई का विरोध जताया.इस दौरान बदमाशों ने अपशब्दों का इस्तेमाल करके प्रशासन की टीम को धमकाया.इसके बाद मौके पर मौजूद छोटे कर्मचारी डर के कारण काम अधूरा छोड़कर भाग गए. कर्मचारियों ने दबंगों के धमकाने की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी.इसके बाद नगर निगम की उड़नदस्ता टीम और प्रशासन से राजस्व की टीम मौके पर पहुंची.तहसीलदार ने दोबारा अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई शुरु करवाई.

जमीन मालिक और बदमाशों का वीडियो वायरल

जमीन मालिक और उसके साथ आए बदमाशों का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया.जिसमें वो कुछ लोगों के साथ प्रशासन की टीम को भगाते दिख रहा है. इस मामले में ठेकेदार का कहना है कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने के बाद की जा रही कार्रवाई गलत है. इस बारे में नायब तहसीलदार जयेश कंवर ने बताया कि खसरा नम्बर 34/14 में नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर ये कार्रवाई की जा रही हैं.

अंबिकापुर में अतिक्रमण हटाने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)