सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अध्यक्ष को हटाए जाने का विरोध, भाजयुमो ने किया हंगामा

बेमेतरा जिला सेवा सहकारी समिति सरदा के प्राधिकृत अध्यक्ष को पद से हटा दिया गया है.जिसका विरोध हो रहा है.

प्राधिकृत अध्यक्ष को हटाए जाने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 17, 2025 at 5:25 PM IST

बेमेतरा : बेमेतरा जिला के सेवा सहकारी समिति सरदा के प्राधिकृत अध्यक्ष लखन लाल साहू को हटाए जाने से भाजयुमो कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं. इस कार्रवाई से नाराज अन्य समितियों के प्राधिकृत अध्यक्ष बेमेतरा जिला सहकारिता उपपंजीयक के कार्यालय पहुंचे. प्राधिकृत अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में मौजूद कर्मचारी से लखन लाल साहू को हटाने का कारण पूछा और नाराजगी जाहिर की.




विधायक की अनुशंसा से हुई थी नियुक्ति : प्रदेश सरकार ने स्थानीय विधायकों और प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से सेवा सहकारी समितियो में प्राधिकृत अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है. जिनकी देखरेख में धान खरीदी, खाद वितरण जैसे काम संपन्न किए जाते हैं. लेकिन प्राधिकृत अध्यक्ष को बिना किसी कारण का उल्लेख किए बिना हटा दिया गया है.जिससे भाजयुमो के कार्यकर्ता नाराज हैं.

सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अध्यक्ष को हटाए जाने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)


भाजयुमो के नेता योगेश वर्मा ने बताया कि सेवा सहकारी समिति सरदा के प्राधिकृत अध्यक्ष लखन लाल साहू को उपपंजीयक सहकारिता ने बिना कारण का उल्लेख किए हटाया गया है, जो नियम विरुद्ध है.

सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अध्यक्ष को हटाए जाने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सरकार द्वारा प्राधिकृत अध्यक्ष को हटाकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया गया है. उपपंजीयक सहकारिता के कार्यालय में मौजूद कर्मचारी ने भी अभद्रता की है- योगेश वर्मा, भाजयुमो

वहीं इस पूरे मामले में लखन लाल साहू ने कहा कि बिना कारणों का उल्लेख किए बिना उन्हें पद से हटाया गया है. सहकारिता उपपंजीयक ने अपने अधिकार के विरुद्ध कार्रवाई की है.

