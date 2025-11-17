ETV Bharat / state

सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अध्यक्ष को हटाए जाने का विरोध, भाजयुमो ने किया हंगामा

बेमेतरा : बेमेतरा जिला के सेवा सहकारी समिति सरदा के प्राधिकृत अध्यक्ष लखन लाल साहू को हटाए जाने से भाजयुमो कार्यकर्ता नाराज हो गए हैं. इस कार्रवाई से नाराज अन्य समितियों के प्राधिकृत अध्यक्ष बेमेतरा जिला सहकारिता उपपंजीयक के कार्यालय पहुंचे. प्राधिकृत अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में मौजूद कर्मचारी से लखन लाल साहू को हटाने का कारण पूछा और नाराजगी जाहिर की.







विधायक की अनुशंसा से हुई थी नियुक्ति : प्रदेश सरकार ने स्थानीय विधायकों और प्रभारी मंत्री की अनुशंसा से सेवा सहकारी समितियो में प्राधिकृत अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है. जिनकी देखरेख में धान खरीदी, खाद वितरण जैसे काम संपन्न किए जाते हैं. लेकिन प्राधिकृत अध्यक्ष को बिना किसी कारण का उल्लेख किए बिना हटा दिया गया है.जिससे भाजयुमो के कार्यकर्ता नाराज हैं.

सेवा सहकारी समिति के प्राधिकृत अध्यक्ष को हटाए जाने का विरोध (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



भाजयुमो के नेता योगेश वर्मा ने बताया कि सेवा सहकारी समिति सरदा के प्राधिकृत अध्यक्ष लखन लाल साहू को उपपंजीयक सहकारिता ने बिना कारण का उल्लेख किए हटाया गया है, जो नियम विरुद्ध है.