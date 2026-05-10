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शिक्षकों ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा, ग्रीष्मावकाश कटौती और गैर-शैक्षणिक कार्यों के विरोध में बड़ा ऐलान

ग्रीष्मावकाश में कटौती से नाराजगी: प्रदेश में शिक्षकों को पढ़ाने के बजाय लगातार गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगाया जा रहा है. ये आरोप लगाते हुए रमेश चंद्र पुष्करणा ने कहा कि बीते वर्ष का अधिकांश समय शिक्षकों का गैर-शैक्षणिक कार्यों में ही गुजर गया. बावजूद इसके शिक्षकों ने मेहनत कर बेहतर परीक्षा परिणाम दिए. अब 1 अप्रैल से नए सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन ग्रीष्मावकाश में कटौती कर दी गई, जिससे शिक्षकों में नाराजगी और बढ़ गई है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में करीब पौने दो लाख पद रिक्त पड़े हैं, लेकिन सरकार उन्हें भरने के बजाय शिक्षकों को जनगणना, ऑनलाइन कार्यों और अन्य प्रशासनिक जिम्मेदारियों में उलझाए हुए है. गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे पढ़ने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन विद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं. जो शिक्षक मौजूद हैं, वे भी गैर-शैक्षणिक कार्यों में व्यस्त हैं. ऐसे में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही है.

जयपुर: राज्य सरकार की शिक्षा नीतियों और शिक्षकों से जुड़े लंबित मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (विद्यालय शिक्षा) ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है. संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने आरोप लगाया कि सरकार और शिक्षा विभाग के फैसलों से शिक्षक वर्ग में भारी आक्रोश है और इसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है. ऐसे में उन्होंने अब सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया है.

ग्रीष्मावकाश घटाने पर जताई नाराजगी: महासंघ ने ग्रीष्मावकाश में कटौती का भी विरोध किया. पुष्करणा ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को 30 पीएल (प्रिविलेज लीव) मिलती हैं, जबकि शिक्षकों को केवल 15 पीएल इसलिए दी जाती है क्योंकि उन्हें पहले 45 दिन का ग्रीष्मावकाश मिलता था. अब यदि सरकार अवकाश घटा रही है तो शिक्षकों को अतिरिक्त अर्जित अवकाश भी दिया जाना चाहिए. उन्होंने मांग की कि राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के अनुसार कम से कम तीन दिन का एक अर्जित अवकाश देय किया जाए. उन्होंने बताया कि इस संबंध में शिक्षा निदेशक, शासन सचिव और शिक्षा मंत्री के समक्ष भी पक्ष रखा गया था, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने नया कैलेंडर जारी कर दिया, जिसका शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं.

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8 वर्षों से लंबित हैं तबादले: महासंघ ने आरोप लगाया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले पिछले आठ वर्षों से लंबित हैं. तृतीय श्रेणी शिक्षकों को सरकार भूल चुकी है. इन शिक्षकों के ना तो ट्रांसफर हो पा रहे और ना ही इनकी पदोन्नति हो रही. इसके अलावा वेतन विसंगतियां दूर नहीं की जा रही हैं और आरजीएचएस योजना के तहत शिक्षकों को समुचित चिकित्सा सुविधा भी नहीं मिल पा रही है. संगठन का कहना है कि शिक्षकों की समस्याओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है.

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चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा: महासंघ ने सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा करते हुए बताया कि 14 मई को तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया जाएगा. फिर 29 मई को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन होंगे. 5 जून को बीकानेर निदेशालय पर संभाग स्तरीय धरना दिया जाएगा, जबकि 10 जून को जयपुर संभाग में धरना आयोजित होगा. इसके बाद 18 जून से जयपुर में क्रमिक अनशन शुरू किया जाएगा और मानसून सत्र के दौरान विधानसभा घेराव भी किया जाएगा. पुष्करणा ने कहा कि सरकार के हालिया फैसले न तो शिक्षकों के हित में हैं और न ही विद्यार्थियों के भविष्य के लिए बेहतर साबित होंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक कदम नहीं उठाए तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा.