प्रस्तावित खनन परियोजना निरस्त करने को लेकर ग्रामीणों का धरना, समझाइश के बाद माने ग्रामीण

सिरोही: भीमाना, भारजा, वाटेरा और रोहीड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित खनन परियोजना को निरस्त करने की मांग को लेकर चार पंचायतों के 11 गांवों के ग्रामीण मंगलवार को पिंडवाड़ा पहुंचे और धरना दिया. जनापुर चौराहा के पास बनाए गए धरना स्थल पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने खनन परियोजना से होने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक दुष्प्रभावों के बारे में चिंता जाहिर की. हालांकि देर शाम समझाइश के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त कर दिया.

धरने में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे. धरना स्थल से ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए पैदल रैली निकाली, जो जनापुर चौराहा, बस स्टैंड, पंचायत समिति, वॉलकेम चौराहा होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंची. इस दौरान डीवाई एसपी भंवरलाल चौधरी, पिंडवाड़ा थानाधिकारी गंगाप्रसाद, स्वरूपगंज थानाधिकारी कमल सिंह सहित पुलिस का जाब्ता तैनात रहा. उपखंड कार्यालय पहुंचकर ग्रामीणों ने एसडीएम नरेंद्र जांगिड़ को ज्ञापन सौंपा. ज्ञापन में मांग की गई कि प्रस्तावित खनन परियोजना को तत्काल निरस्त किया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में ग्रामीण जिला कलेक्टर कार्यालय और विधानसभा का घेराव करेंगे.