प्रीमियम शराब दुकान खोलने का विरोध, सेक्टर 6 ए मार्केट में व्यापारियों का प्रदर्शन, काली पट्टी बांधकर जताई नाराजगी
भिलाई के सेक्टर 6 ए मार्केट में प्रीमियम शराब दुकान का विरोध हो रहा है. स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने इसका कड़ा विरोध किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 21, 2026 at 2:00 PM IST
भिलाई : भिलाई टाउनशिप के सेक्टर 6 के ए मार्केट में छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर प्रीमियम शराब दुकान खोले जाने के फैसले का स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि विरोध कर रहे हैं. सोमवार को आबकारी विभाग ने जैसे ही दुकान शुरु की विरोध का माहौल बन गया. विरोध स्वरूप सेक्टर 6 मार्केट के व्यापारी, स्थानीय नागरिक और कांग्रेस के नेता समेत कार्यकर्ता काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करते दिखे.
''व्यस्त बाजार में शराब दुकान का खुलना गलत''
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सेक्टर 6 ए मार्केट भिलाई का प्रमुख और सबसे व्यस्त बाजार है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में परिवार, महिलाएं और बच्चे खरीदारी के लिए पहुंचते हैं. ऐसे स्थान पर शराब दुकान खोलना न केवल अनुचित है, बल्कि इससे शहर की सामाजिक छवि भी प्रभावित होगी.लोगों ने इस फैसले को भिलाई की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक मूल्यों पर सीधा हमला बताया है.
बीएसपी द्वारा दुकान का आवंटन करना पूरी तरह गलत है. यह निर्णय बिना स्थानीय सहमति के लिया गया है.यदि शराब दुकान खोलनी ही है तो सिविक सेंटर जैसे स्थानों पर खोली जाए, लेकिन हर भीड़भाड़ वाले बाजार में इसे खोलना उचित नहीं है-राजेश चौधरी,आम जनता
विरोध में शामिल महिलाओं ने भी कड़ा ऐतराज जताया. उनका कहना है कि यह क्षेत्र लंबे समय से पारिवारिक माहौल के लिए जाना जाता है .
यहां एमजीएम स्कूल, चर्च, हनुमान मंदिर, मां बमलेश्वरी मंदिर और गुरुद्वारा जैसे धार्मिक समेत शैक्षणिक संस्थान मौजूद हैं. ऐसे में यहां शराब दुकान खोलना बच्चों और युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है- सुभद्रा सिंह, कांग्रेस नेत्री
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही दुकान को कहीं और स्थानांतरित नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. आपको बता दें कि इसके पहले खुर्सीपार गेट के पास मौजूद शराब दुकान को लेकर भी हंगामा हुआ था. शराब दुकान के कारण आए दिन मारपीट की घटनाएं होती थी. मारपीट के दौरान हत्या की वारदात के बाद शराब की दुकान को स्थानांतरित किया गया. अब एक बार फिर व्यस्ततम बाजार में शराब दुकान खोलने का विरोध हो रहा है.
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